Óriási változás az egészségpénztáraknál

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

„Immár azoknak is megéri belépni egy egészségkasszába, akiknek nincsenek jelentős, egészséggel kapcsolatos kiadásaik, viszont az önsegélyező szolgáltatás keretén belül számolnák el a lakáshitelüket. Ha ugyanis a törlesztőjüket – vagy annak egy részét – az egészségpénztári számlájukon keresztül elszámolják, amit jelenleg legfeljebb havi 43 620 forint erejéig tehetnek meg, könnyebben összejöhet az a 62.500 forint, vagyis éves szinten 750.000 forint befizetés, amellyel elérhető a 20 százalékos szja-visszatérítésre vonatkozó 150 ezer forintos plafon. Ez a következő évben megérkező adójóváírás pedig újra felhasználható az egészségpénztári szolgáltatásokra” – emelte ki Dr. Váradi Péter.

Már az iskolakezdésnél is jól jöhet Fotó: Depositphotos

„E változásnak köszönhetően a tagok a korábbinál sokkal egyszerűbben, rugalmasabban, igényeikhez alkalmazkodva használhatják fel a számlájuk egyenlegét. Ez többek között a szeptemberi iskolakezdéskor is jól jön majd, hiszen a beiskolázási költségek éppúgy elszámolhatóak, mint a felsőoktatási tandíj, de a kasszák az eseti kifizetésekkel olyan élethelyzetekben is azonnali segítséget tudnak nyújtani, mint egy gyermek születése vagy egy temetés költségeinek fedezése” – mondta a döntés kapcsán Dr. Váradi Péter, az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének (ÖPOSZ) alelnöke, a Prémium Egészségpénztár vezető stratégiai tanácsadója.

A kormány korábban beharangozott és immár az Országgyűlés által is megszavazott döntése alapján módosul az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény. Ennek lényege, hogy megszűnik az önkéntes egészségpénztárak úgynevezett önsegélyező szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó 180 napos várakozási idő.

Nagy horderejű változásról döntött az Országgyűlés az önkéntes egészségpénztárak kapcsán: a jogszabályváltozás értelmében a megszűnik az ún. önsegélyező szolgáltatásokra vonatkozó 180 napos várakozási idő. Ez azt jelenti, hogy a tagok és a munkáltatók befizetései azonnal felhasználhatóvá válnak minden területen, így ezentúl féléves várakozás nélkül igényelhetnek a tagok például lakáshitel-törlesztéshez, gyermekszületéshez, beiskolázáshoz, felsőoktatási tandíjhoz, idősgondozáshoz kapcsolódó kifizetést is.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!