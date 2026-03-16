Örömteli hírt hozott az autósoknak a hétfő

Hétfőtől megszűnt a kényelmi díj a mobilparkolásnál – hívta fel a figyelmet Solymár Károly Balázs, az Energiaügyi Minisztérium (EM) infokommunikációért felelős államtitkára.

Az államtitkár emlékeztetett: eddig, ha valaki mobiltelefonon parkolt, a parkolási díj mellett kényelmi díjat is kellett fizetnie. Ez átlagosan 70 forint volt, de voltak olyan viszonteladók, olyan szolgáltatók, amelyek platformján akár 100-200 forintot is kellett fizetni – jelezte. Ezt eltörölték március 15. után, így a becslések szerint nagyjából évente 3,5 milliárd forintot spórolhatnak meg az autósok.

