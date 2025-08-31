Országos szinten ezt is elmosta az eső

A Nébih és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szakmai javaslata alapján hétfőn országosan megszűnik a tűzgyújtási tilalom. A felszíni holt biomassza jelentős része átnedvesedett a visszavonás által érintett vármegyék jelentős részén, mivel a lehullott csapadék mennyisége és intenzitása elegendőnek bizonyult, így mérséklődött az erdőtűz kockázata – jelentette az MTI.

Fontosnak nevezték azonban, hogy az aszály miatt nagyobb mennyiségű holt biomassza van az erdőkben és továbbra is vízhiány tapasztalható az erdőtalajok jelentős részében.

Vigyázzunk a tűzzel!

Fotó: Pixabay/StockSnap

Hét vármegyében marad

Ezért – bár az országos tilalmat visszavonják – a tűzgyújtási tilalom továbbra is érvényes marad Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, ahol nem hullott elegendő csapadék.

Kiemelték, hogy a tilalom feloldása által érintett vármegyékben a tűzveszély továbbra sem szűnt meg.

A szabadtéri tüzek túlnyomó többsége emberi gondatlanság következménye, ezért a Nébih arra kéri a lakosságot, hogy továbbra is körültekintően járjanak el, különösen erdők közelében és száraz növényzettel borított területeken – olvasható a hivatal közleményében.

Az előzmény: