Ötből egy ember szavazna már csak a Fideszre Budapesten

A fővárosi szavazók legtöbbje a Tisza Párt listájára szavazna egy most vasárnapi választáson: a teljes budapesti minta 51 százaléka választaná a Magyar Péter által vezetett pártot, míg a Fideszre a megkérdezett budapestiek 24 százaléka szavazna – derült ki a 21 Kutatóközpont felméréséből, mely a Népszava számára készült.

A közvélemény-kutató budapesti mérése szerint a fővárosi biztos szavazó, pártot választani tudók körében 58 százalékon áll a Tisza Párt, a Fidesz 26 százalékon, míg az MKKP 5, a Mi Hazánk 4, a Momentum pedig 1 százalékot tudna összeszedni.

Mérték azt is, ki a legnépszerűbb politikus a fővárosban. Azt találták, hogy Karácsony Gergelyt többen tartják szimpatikusnak: 50 százalék, míg Magyar Péter 45 százalék számára rokonszenves. Vitézy Dávidot 39 százalék tartja kifejezetten szimpatikusnak, Szentkirályi Alexandra kedveltsége pedig 22 százalék. Egy most vasárnapi főpolgármester-választáson a választani tudó budapestiek 50 százaléka Karácsony Gergelyre szavazna, 27 százalék Vitézyre, 23 százalék pedig Szentkirályi Alexandrára.

Róna Dániel az EP-választás hasonló adataival összehasonlítva megállapította, hogy a Tisza Párt sokat erősödött Budapesten, míg a Fidesz gyengült (akkor mindkét párt 33 százalékot kapott).

A 21 Kutatóközpont telefonon vette fel az adatokat október 18. és 27. között, ezer fő megkérdezésével, a minta reprezentatív lakóhely (városrész), nem, kor, iskolai végzettség szerint a teljes lakosságra nézve. A mintában kapott értékek plusz/mínusz 3 százalékponttal térnek el attól, amit a teljes lakosság megkérdezése esetén kaptak volna, de a részsokaságok vizsgálata során a hibahatár ennél valamivel nagyobb is lehet – írták.