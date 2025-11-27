2p
Közérdekű Magyar Péter Orbán Viktor Választás 2026

Ötből egy ember szavazna már csak a Fideszre Budapesten

mfor.hu

A Tiszára pedig 50 százalék.

A fővárosi szavazók legtöbbje a Tisza Párt listájára szavazna egy most vasárnapi választáson: a teljes budapesti minta 51 százaléka választaná a Magyar Péter által vezetett pártot, míg a Fideszre a megkérdezett budapestiek 24 százaléka szavazna – derült ki a 21 Kutatóközpont felméréséből, mely a Népszava számára készült.

A közvélemény-kutató budapesti mérése szerint a fővárosi biztos szavazó, pártot választani tudók körében 58 százalékon áll a Tisza Párt, a Fidesz 26 százalékon, míg az MKKP 5, a Mi Hazánk 4, a Momentum pedig 1 százalékot tudna összeszedni.

Mérték azt is, ki a legnépszerűbb politikus a fővárosban. Azt találták, hogy Karácsony Gergelyt többen tartják szimpatikusnak: 50 százalék, míg Magyar Péter 45 százalék számára rokonszenves. Vitézy Dávidot 39 százalék tartja kifejezetten szimpatikusnak, Szentkirályi Alexandra kedveltsége pedig 22 százalék. Egy most vasárnapi főpolgármester-választáson a választani tudó budapestiek 50 százaléka Karácsony Gergelyre szavazna, 27 százalék Vitézyre, 23 százalék pedig Szentkirályi Alexandrára.

Róna Dániel az EP-választás hasonló adataival összehasonlítva megállapította, hogy a Tisza Párt sokat erősödött Budapesten, míg a Fidesz gyengült (akkor mindkét párt 33 százalékot kapott).

A 21 Kutatóközpont telefonon vette fel az adatokat október 18. és 27. között, ezer fő megkérdezésével, a minta reprezentatív lakóhely (városrész), nem, kor, iskolai végzettség szerint a teljes lakosságra nézve. A mintában kapott értékek plusz/mínusz 3 százalékponttal térnek el attól, amit a teljes lakosság megkérdezése esetén kaptak volna, de a részsokaságok vizsgálata során a hibahatár ennél valamivel nagyobb is lehet – írták.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Lázár János bejelentette: hitelből újulhat meg a vasúti pálya

Lázár János bejelentette: hitelből újulhat meg a vasúti pálya

1000 kilométeren, közel 800 milliárd forintnyi értékben.

Bérlakások gyulladtak fel, legalább 44-en meghaltak Hongkongban

Bérlakások gyulladtak fel, legkevesebb 44-en meghaltak Hongkongban

Legkevesebb 44 ember meghalt Hongkong Taj Po kerületében, egy állami bérlakásokat érintő, súlyos tűzvészben. Több mint 270 embert továbbra sem találnak – számol be róla folyamatosan frissülő hírfolyamában a BBC.

Két gárdistát súlyosan meglőttek a Fehér Ház közelében

Két gárdistát súlyosan meglőttek a Fehér Ház közelében

Lövöldözés alakult ki szerdán magyar idő szerint késő este, amerikai idő szerint délután az Egyesült Államok fővárosában, Washingtonban, a Fehér Ház közelében.

Fontos hírt kaptak az MVM ügyfelei

Fontos hírt kaptak az MVM ügyfelei

Ismét jön a kikapcsolási moratórium.

A kormány épp az előremutató lakhatási terveit nem valósította meg

A kormány épp az előremutató lakhatási terveit nem valósította meg

A Habitat for Humanity szerint két olyan pontja volt a kormányprogramnak, amelyek érdemben segítettek volna.

Jó hír az autósoknak, a dízeleseknek különösen

Jó hír az autósoknak, a dízeleseknek különösen

Csütörtökön csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára.

Ezek a fürdők nem lesznek nyugdíjasbarátok az ünnepi időszakban

Felfüggesztik a nyugdíjas kedvezményeket ezekben a fővárosi fürdőkben. 

Az Auchanban vett ásványvizet? Jobb, ha nem iszik belőle

Az Auchanban vett ásványvizet? Jobb, ha nem iszik belőle

Mikrobiológiai problémát talált a Nébih a hipermarket-lánc által forgalmazott szénsavmentes ásványvíznél, ezért visszahívta a terméket. 

Brüsszeli pénzt használ a kormány

Brüsszeli pénzt használ a kormány

Egymilliárd forint uniós forrásból fejlesztik a Pilis Bike kerékpárút-hálózatot.

Óriási füstfelhő csapott fel

Óriási füstfelhő Budapesten, kigyulladt egy háztető a Bazilikánál

Kollégánk helyszíni képei.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei


Teljes lett az NFC-érintésmentes fizetési paletta.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168