Óvatosan az MVM-mel, csalók használják a nevüket

Az MVM szombati tájékoztatása szerint egyre több adathalász üzenet érkezik a postafiókokba, amelyek sokszor fizetési felszólítással és a szolgáltatás kikapcsolásával fenyegetnek, vagy egy nagyobb összeg visszatérítését ígérik. A csalók ilyenkor az érintett személy ijedtségét vagy hiszékenységét használják ki, hogy megszerezzék a bankkártyája adatait.

Az MVM Next arra kéri ügyfeleit, hogy a számlaértesítőket mindig figyelmesen nézzék meg, mert az adathalász levelek felismerhetők.

A hamis e-mailben szereplő adatok gyakran nem pontosak, ezért minden esetben ellenőrizni kell, hogy a számla összege megfelel-e a fogyasztás alapján vártnak. Emellett a levél helyesírási hibákat tartalmazhat, illetve magyartalan, online programmal fordított mondatok szerepelhetnek benne. A legfontosabb támpont az e-számla-értesítőkben található direkt fizetési hivatkozás. Érdemes a kurzort a hivatkozás fölé tartani, hogy megmutassa, milyen oldalra készül éppen belépni az ügyfél – hívták fel a figyelmet.

Az MVMNext arra kéri ügyfeleit, járjanak el óvatosan

Fotó: Facebook/MVMForYou

A közleményben kiemelték: az MVM Next online ügyfélszolgálati oldalán sosem kéri a szolgáltató, hogy ügyfeleik adják meg bankkártyaadataikat, azokat minden esetben csak a biztonságos banki felületre történt átirányítást követően szükséges beírni.

Ha az ügyfél arra gyanakszik, hogy adathalász támadás célpontjává vált, továbbítsa az [email protected] e-mail-címre az MVM vagy MVM Next nevében érkező gyanús e-mailt az esetleges csatolt számlával együtt.

Ha az MVM nevében gyanús telefonhívást vagy sms-üzenetet kap, a https://www.mvmnext.hu/Adathalaszat oldalon található mezőbe beírva az SMS küldőjének telefonszámát és az üzenet dátumát ellenőrizhető, hogy valóban az MVM kereste-e – ismertette a vállalat.

Az MVM Next hangsúlyozta: elhatárolódik minden nem hivatalos megkereséstől és csalási kísérlettől, az ilyen esetek felderítésében együttműködik az illetékes hatóságokkal. A közleményben arra is felhívták a figyelmet, hogy léteznek olyan vállalkozások, amelyek díj ellenében vállalják közüzemi szolgáltatói szerződések átírásának ügyintézését. Ezek ugyan valóban létező szolgáltatások, de nem ingyenesek, az ügyintézésért akár több tízezer forintot is elkérhetnek. Az átírást ügyfelek közvetlenül az MVM-nél is intézhetik egyszerűen és biztonságosan, felesleges közvetítői díjak nélkül – jelezték.