Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

3p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Közérdekű Kiberbiztonság MVM

Óvatosan az MVM-mel, csalók használják a nevüket

mfor.hu

Az utóbbi időszakban az MVM Next ügyfelei egyre gyakrabban találkozhattak adathalász kísérletekkel, a társaság kéri ügyfeleit, hogy fokozott figyelemmel járjanak el minden gyanús megkeresés esetén.

Az MVM szombati tájékoztatása szerint egyre több adathalász üzenet érkezik a postafiókokba, amelyek sokszor fizetési felszólítással és a szolgáltatás kikapcsolásával fenyegetnek, vagy egy nagyobb összeg visszatérítését ígérik. A csalók ilyenkor az érintett személy ijedtségét vagy hiszékenységét használják ki, hogy megszerezzék a bankkártyája adatait.

Az MVM Next arra kéri ügyfeleit, hogy a számlaértesítőket mindig figyelmesen nézzék meg, mert az adathalász levelek felismerhetők.

A hamis e-mailben szereplő adatok gyakran nem pontosak, ezért minden esetben ellenőrizni kell, hogy a számla összege megfelel-e a fogyasztás alapján vártnak. Emellett a levél helyesírási hibákat tartalmazhat, illetve magyartalan, online programmal fordított mondatok szerepelhetnek benne. A legfontosabb támpont az e-számla-értesítőkben található direkt fizetési hivatkozás. Érdemes a kurzort a hivatkozás fölé tartani, hogy megmutassa, milyen oldalra készül éppen belépni az ügyfél – hívták fel a figyelmet.

Az MVMNext arra kéri ügyfeleit, járjanak el óvatosan
Az MVMNext arra kéri ügyfeleit, járjanak el óvatosan
Fotó: Facebook/MVMForYou

A közleményben kiemelték: az MVM Next online ügyfélszolgálati oldalán sosem kéri a szolgáltató, hogy ügyfeleik adják meg bankkártyaadataikat, azokat minden esetben csak a biztonságos banki felületre történt átirányítást követően szükséges beírni.

Ha az ügyfél arra gyanakszik, hogy adathalász támadás célpontjává vált, továbbítsa az [email protected] e-mail-címre az MVM vagy MVM Next nevében érkező gyanús e-mailt az esetleges csatolt számlával együtt.

Ha az MVM nevében gyanús telefonhívást vagy sms-üzenetet kap, a https://www.mvmnext.hu/Adathalaszat oldalon található mezőbe beírva az SMS küldőjének telefonszámát és az üzenet dátumát ellenőrizhető, hogy valóban az MVM kereste-e – ismertette a vállalat.

Az MVM Next hangsúlyozta: elhatárolódik minden nem hivatalos megkereséstől és csalási kísérlettől, az ilyen esetek felderítésében együttműködik az illetékes hatóságokkal. A közleményben arra is felhívták a figyelmet, hogy léteznek olyan vállalkozások, amelyek díj ellenében vállalják közüzemi szolgáltatói szerződések átírásának ügyintézését. Ezek ugyan valóban létező szolgáltatások, de nem ingyenesek, az ügyintézésért akár több tízezer forintot is elkérhetnek. Az átírást ügyfelek közvetlenül az MVM-nél is intézhetik egyszerűen és biztonságosan, felesleges közvetítői díjak nélkül – jelezték.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Elkezdődött a vaddisznók ritkítása a XII. kerületben

Budapest XII. kerületi önkormányzata elkezdte a vaddisznók befogását és gyérítését a Hegyvidéken. Az elmúlt hónapokban a kerületben garázdálkodó vaddisznókondáktól voltak hangosak az utcák és a sajtó: lassan nincs olyan hegyvidéki lakos, aki ne találkozott volna vadmalaccal közterületen – vagy éppen a saját kertjében.

Úgy tűnik, tényleg nincs ellenszere a Fidesznek Magyar Péterre

Úgy tűnik, tényleg nincs ellenszere a Fidesznek Magyar Péterre

A Tisza Párt előnye nőtt a teljes népességen belül a Fidesz-KDNP-vel szemben. Az IDEA szerint most hárompárti parlament a valószínű 2026-tól, de nem a Mi Hazánkkal.

Szabadul vagyontárgyaitól az MNB-botrány egyik fő érintettje

Szabadul vagyontárgyaitól az MNB-botrány egyik fő érintettje

Somlai Bálint balatonföldvári ingatlanától vált meg.

Megkérdezték Gulyás Gergelyt Varga Juditról

Megkérdezték Gulyás Gergelyt Varga Juditról

Megtörtént a Gulyás Gergely – Varga Judit találkozó Győrben.

Súlyos adatszivárgás történt a Mango üzletláncnál, figyelmeztetést adtak ki a vásárlóiknak

Súlyos adatszivárgás történt a Mango üzletláncnál, figyelmeztetést adtak ki a vásárlóiknak

Az egyik külső adatszolgálató jogosulatlan hozzáférést kapott a divatcég vásárlóinak adataihoz. Bankkártya-adatok nem kerültek ki, de e-mail címek, elérhetőségek igen. 

Véget ért a MÁV türelme, szigorítanak a pótdíjazáson

Véget ért a MÁV türelme, szigorítanak a pótdíjazáson

Nincs több engedékenység a helyszínen fizetőknek.

Ha szerdáig nem kapott 30 ezer forintos utalványt, akkor baj van

Ha szerdáig nem kapott 30 ezer forintos utalványt, akkor baj van

Befejezik a nyugdíjasok utalványainak kézbesítését.

Súlyos vonatbaleset történt Szlovákiában, közel a magyar határhoz

Súlyos vonatbaleset történt Szlovákiában, közel a magyar határhoz

Két személyszállító vonat ment egymásba.

Innováció és gazdaság viszonya: Nobel-emlékdíjat ért

Innováció és gazdaság viszonya: Nobel-emlékdíjat ért

Hárman kapták idén a közgazdasági Nobel-emlékdíjat.

Állandósult a Tisza-előny, nem tud faragni a Fidesz

Állandósult a Tisza-előny, nem tud faragni a Fidesz

Nem csökkent a Tisza Párt jelentős előnye a 21 Kutatóközpont októberi felmérése szerint, bár kevesebben számítanak Magyar Péterék győzelmére, mint a nyáron.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168