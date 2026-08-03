Öveket becsatolni! – 3 napig 42 fok is lehet

Nagyrészt derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Ugyanakkor vasárnap az Északi- és a Dunántúli-középhegységben, míg északkeleten és a középső országrészben néhol erőteljesebb lehet a felhőképződés, és zápor, zivatar is kialakulhat. A zivatarokat átmenetileg erős, viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 36 és 40 fok között alakul. Késő estére általában 25 és 31 fok közé szelídül a forróság. Kedd hajnalra 14 és 26 fok közötti hőmérséklet várható. A met.hu tájékoztatása szerint kedden, szerdán és csütörtökön 38 és 42 fok közötti csúcshőmérsékletek lesznek, pénteken „csak” 31 és 41 fok, majd szombattól jöhet a hidegfront, talán esővel, 30-36 fokos csúcshőmérsékletekkel.

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