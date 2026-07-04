Pácban ez a település. A fizetésekre se futja?

Június közepén a zárszámadás elfogadásának hiánya miatt a Magyar Államkincstár felfüggesztette Zebegény finanszírozását – írta meg a Telex.

A portál szerint, így a településnek

valószínűleg nem lesz pénze mintegy harminc alkalmazottjának fizetésére.

Kifizetések hitelből?

A zárszámadást a testület többségét adó képviselőcsoport azért nem fogadta el, mert véleményük szerint az önkormányzat Ferenczy Ernő polgármester által

„kreatívan kezelt” költségvetése

tavaly 97 millió forinttal túllépte az eredetileg dologi kiadásokra tervezett 145 millió forintos kiadási oldalt.

Hajnal Péter képviselő szerint amíg egy független (kormányhivatali vagy állami számvevőszéki) vizsgálat fel nem tárja, hogy mire ment el a pénz, addig nem fogadhatják el a zárszámadást, mert nem akarnak cinkosok lenni egy esetleges szabálytalanságban. A bérkifizetést hitelfelvételből oldanák meg.