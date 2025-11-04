1p

Közérdekű Autópályák, autóutak Magyar Közút

Pályazár lesz szerdán éjjel a legforgalmasabb autópálya szakaszon, kerülje el dugót

mfor.hu

Éjszakai munkavégzés miatt forgalomkorlátozás várható az M1-es és az M7-es autópályán Budaörs és Törökbálint térségében – közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kedden az MTI-vel.

A részletekről azt írták: légvezetékbontás miatt szerda este tíz óra és csütörtök hajnali három óra között az M1–M7-csomópont térségében pályazárra számíthatnak a közlekedők. 

A szakemberek először az M1–M7-es közös bevezető szakaszán, Budaörs és Törökbálint irányából Budapest felé a 12+500 kilométerszelvényben, majd az M7-es kivezetőjén, Budapest felől Törökbálint és Budaörs irányába a 12+000 kilométerszelvényben távolítják el a pályák feletti elektromos vezetékeket, amivel a jövőre nézve biztonságosabbá és zavartalanabbá teszik a közlekedést – tették hozzá.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a közlekedők megértését kéri, továbbá arra biztatja a járművezetőket, hogy még indulás előtt tájékozódjanak a korlátozáshoz kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a társaság Útinform szolgálatánál (+36-1-336-2400), illetve a www.utinform.hu weboldalon.

(MTI)

Végre olcsóbb lesz a dízel a kutakon

Végre olcsóbb lesz a dízel a kutakon

A gázolaj ára egy forinttal csökken.

Nagy a baj az OTP felületein – frissítve: helyreálltak a szolgáltatások

Lehaltak az OTP felületei, a mobil- és az internetbank egyszerre mondta fel a szolgálatot.

A vasúti pálya felújítása a szombathelyi fővonalon tovább késik, de a pótlóbusz gyorsabb lesz – ígéri a MÁV

Bizonytalan időre csúszik a felújítás szombathelyi fővonalon, de a pótlóbusz gyorsabb lesz – ígéri a MÁV

Rövidebb szakaszon jár majd a pótlóbusz az InterCity-k esetében. 

Sokáig nem lesz elérhető az Ügyfélkapu+ és a DÁP

Szombat estétől körülbelül vasárnap 13 óráig karbantartják a rendszereket.

Hatalmas balesetről érkezett hír

Hatalmas balesetről érkezett hír

Hármas karambol miatt nagy a torlódás az M3-ason Bagnál.

Lassan tér magához Ferihegy az utóbbi napok sokkjából

Lassan tér magához Ferihegy az utóbbi napok sokkjából

Az ellátási lánc és a kerozinszállítás a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren várhatóan november 7-én estétől áll helyre.

Nyugdíjasok, OTP-s ügyfelek, autósok figyelem: nagyot változik az élet novembertől

Nyugdíjasok, OTP-s ügyfelek, autósok figyelem: nagyot változik az élet novembertől

Jön a várva várt nyugdíjkorrekció, államosítják a képalkotó vizsgálatokat, és büntet a rendőr, ha téli gumi nélkül lépi át a határt a magyar autós. Az OTP régi internetbankját is megszüntetik a hónap közepén. 

Gulyás Gergely: az amerikai szankciók erősebbek, mint az európaiak, Zelenszkij meghívásáról nem volt szó

Zelenszkijt is meghívják Budapestre? Miért jobbak az amerikai szankciók? Megkérdeztük Gulyás Gergelytől

Először lapunknak reagált a Miniszterelnökséget vezető miniszter a friss, harmadik negyedéves GDP-adatra a mai Kormányinfón. De kérdeztük Gulyás Gergelyt a november 7-i Donald Trump-Orbán Viktor találkozóról is, illetve arról, hogy felmerült-e Volodimir Zelenszkij meghívása egy esetleges jövőbeli budapesti békecsúcsra?

Figyelje a postaládát: szavazási levelet kapnak a külföldön élő magyarok

Figyelje a postaládát: szavazási levelet kapnak a külföldön élő magyarok

Az NVI megkezdte a tájékoztatók kiküldését.

Itt van, hogy változik a budapesti temetők nyitvatartása

Itt van, hogy változik a budapesti temetők nyitvatartása

Erre kell figyelni az időszakban.

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon


Új hitelprogramok várnak a kkv-kra.

