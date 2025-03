Pánikszerű tempóban indulhat az ATM-ek telepítése

Lázár ATM-es bejelentése tulajdonképpen nem meglepetés, szerda este ugyanis megjelent az a kormányhatározat a Magyar Közlönyben, amely az ATM-ek országos lefedettségének biztosításáról szól. A jogszabály ugyan összesen három mondat, de annál nagyobb feladat lesz a végrehajtása. Az Bank360 összeálllítása is utalt arra, hogy nem lesz egyszerű menet, a kormány ugyanis nem szab mérethatárt, tehát a határozata szerint akár a néhány száz fős településeken is üzemelnie kell majd ATM-nek. Ezeknek olyan kicsi lesz a forgalma, hogy lehetetlen lesz őket gazdaságosan telepíteni és üzemeltetni. Az még kérdés, hogy a csak veszteségesen üzemeltethető ATM-ek terheit ki viseli, illetve azok telepítéséhez és üzemeltetéséhez hozzájárul-e az állam, vagy ez a bankok, illetve a pénzügyi szolgáltatók terhe lesz-e.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!