Pár nap alatt tízmilliót adott vissza az utasoknak a MÁV – lehet, hogy ön is kapott pénzt!

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a késési biztosítás bevezetésével nem a késések elfogadhatóvá tétele a céljuk, hanem azok csökkentése, megszüntetése. A jegyár-visszatérítések és bérletkedvezmények milliárdos nagyságrendje újabb, komoly ösztönzést jelent a közlekedési társaságnak, hogy minden rendelkezésére álló eszközzel javítsa a menetrendszerűséget, a busz- és vonatközlekedés pontosságát.

A társaság vezérigazgatója arra is kitért, hogy a késések aránya az elmúlt néhány napban az éves átlaghoz hasonlóan a járataik mintegy 3 százalékát érintette, ami összesen 10 millió forintnyi pénzvisszatérítési kötelezettséget rótt a MÁV-csoportra.

Akinek időben ért be vonata, az nem kap visszatérítést - de azért ne szomorkodjon. Fotó: Mfor / Mester Nándor

Hegyi Zsolt a posztban jelezte, az első napokban felfedeztek – és azóta már ki is javítottak – egy apróbb informatikai hibát, amely miatt a késési biztosítások egy részét a jegypénztárakban nem lehetett azonnal érvényesíteni, így az érintett utasokat a központi telefonos vagy e-mailes ügyfélszolgálatukhoz kellett irányítani. Hasonlóan ahhoz a néhány utashoz, aki csatlakozás, illetve buszról vonatra vagy vonatról buszra történő átszállás során szenvedett el összességében 20 percet meghaladó késést.

