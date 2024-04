Az olimpia folyója Párizsban: szenny és terror?

A francia főváros büszkesége a Szajna, az olimpia igazi sztárja lesz – ahogy többek között a France24 is írja. A folyóé lesz az idei nyári játékokon a főszerep, a tervek szerint a vízen és vízparton tartják a nyitóceremóniát, és úszóversenyeknek is otthont ad. Vagy talán mégsem?

A Párizsi Olimpia szervezőinek nagyszabású tervei vannak a város folyójával

Fotó: Florian Hulleu, NOB szórólap

A Szajnán való sétahajózás szerepel a legtöbb látogató kosárlistáján, de a Szajna is működő folyó, a gabonától az Ikea bútorokon át az olimpiai falu építéséhez felhasznált anyagokig mindent szállítanak. Évente körülbelül 20 millió tonna árut szállítanak Franciaország második legforgalmasabb folyóján, ami körülbelül 800 ezer teherautó-rakománynak felel meg. Az elmúlt években a folyó kotrása során sok minden előkerült: vudu babák, egy három méter hosszú döglött piton kígyó, az 1870-es francia-porosz háborúból származó tüzérségi lövedék és a Hat Nemzet rögbiverseny trófeája is, amelyet Franciaország 2022-es győzelme után a folyón tartott ünnepi parti során ejtettek a vízbe.

Az Európai Unió második legnagyobb gazdasága 1,4 milliárd eurót költött a Szajna megtisztítására, a folyót sújtó fekália és egyéb szennyezések felszámolására öt víztárolási és -tisztítási projekttel – számol be róla az Inside the Games. Néhány héten belül minden rendben lesz, ígérik a szervezőknek.

A tervek szerint a nyíltvízi úszó- és triatlonversenyekre a Pont Alexandre III hídnál kerül sor, amely a 19. századi mérnöki tudomány csodája a Champs-Élysées lábánál, a háttérében pedig az ikonikus Eiffel-torony is látható. Sajnos a „tervezett" szót kell használnunk, mert nem így lesz, ha a vízvizsgálatok negatív eredményt hoznak. Más szóval, ha továbbra is olyan adatokat mutatnak, amelyek szerint a víz veszélyezteti a vízzel érintkezőket, beleértve a sportolókat is.

Tavaly augusztusban, mindössze egy évvel a modern kor harmincharmadik olimpiai játékai előtt, a maratoni úszópróbákat törölték, mert a víz túl piszkos volt. A férfi és női 10 kilométeres nyíltvízi pálya a híres Pont Alexandre III hídtól indul, és egy kilométerrel lefelé folytatódik más hírességek, köztük a Musée d'Orsay és a Grand Palais mellett, amelyeket természetesen a sportközvetítések mind mutatni fognak. A triatlon úszások pályája rövidebb, de több fordulós lesz, hogy így Párizs szépségének megmutatása mindenképp biztosított legyen.

A folyó megtisztítása politikailag is fontos, mivel 1923 óta tilos az úszás, annak ellenére, hogy az egymást követő párizsi polgármesterek ígéretet tettek annak visszaállítására. 1990-ben, amikor még polgármester volt, de még nem volt francia elnök, Jacques Chirac megígérte, hogy a folyó hamarosan „elég tiszta lesz ahhoz, hogy megmártózhasson." Azonban erre soha nem került sor. A jelenlegi polgármester - a zöld kezdeményezések szószólója - Anne Hidalgo ugyanazt ígérte, csatlakozva Emmanuel Macron elnök korábbi fogadalmához.

A politikusok is megteszik?

Fotó: AFP

A város illetékesei azzal érvelnek, hogy a vízminőség javult, de a 2023 júniusa és szeptembere között vett minták egyike sem felelt meg az úszáshoz szükséges minimális vízminőségre vonatkozó európai szabványoknak. Április elején a Surfrider Alapítvány azt állította, hogy laboratóriumi vizsgálatokat elemezve arra a következtetésre jutott, hogy a Szajna vize, amely csaknem 800 kilométer hosszan húzódik végig Franciaországon, továbbra is szennyezett és potenciálisan veszélyes Párizs környékén, ahol az olimpiai úszóversenyeket rendeznék.

Az igazi nagy probléma a „széklet”. A heves esőzések során kimossák a szemetet a partok mentén, valamint a túlcsorduló lefolyók és csatornák kezeletlen szennyvizet zúdítanak a folyóba. A város 14 ponton teszteli a vizet. 2022-ben háromnál „elégségesnek” ítélték a víz minőségét, de tavaly nyáron romlott a helyzet. A tavaly augusztusi nyíltvízi úszást törölték, miután a heves esőzések – a hatóságok szerint az elmúlt közel hat évtized legrosszabbja – a Nemzetközi Úszószövetség által kitűzött elfogadható célérék hatszorosára emelték a kóli baktérium szintjét.

Csalogató marketing anyagokból nincs hiány

Fotó: Florian Hulleu, NOB szórólap

Míg egyesek a kiszámíthatatlan időjárást okolták a párizsi játékokért, mások elismerték, hogy a sikertelen teszteket nem az eső, hanem a párizsi csatornarendszer „hibás szelepjei" okozták. Valami olyasmi, amit előre lehetett látni, vagy legalábbis figyelembe lehetett volna venni, hogy ez már 2024-ben ne következhessen be. Ha az új vízkezelési és -tárolási projektek elkészültek volna, „nem lett volna semmi gondunk a tavaly augusztusi tesztesemények során" - hangoztatta Pierre Rabadan, a város alpolgármestere.

„Még, ha koszos is a víz, szívesebben úsznék felfokozott légkörben Párizs belvárosában, mint egy névtelen vízparton" - mondta tavaly januárban az olasz médiának az olasz kettős világbajnok Gregorio Paltrinieri. Miután a februári katari világbajnokságon ezüstérmet szerzett, a francia Marc-Antoine Olivier is azt mondta:

Azonban, ha a legrosszabb következik be, a triatlonok „duatlonokká” válhatnak az úszás elhagyásával, ahogyan ez a 2023-as párizsi tesztversenyeken is megtörtént.

Újdonságként az újkori olimpiák történetében a nyitóceremóniát a folyóra, illetve a folyópartra szervezik. Egy ilyen rendezvény ilyen nyílt helyen, szabadban történő megrendezése azonban hatalmas biztonsági erőfeszítést igényel – érvel a France24. Az év elején ezért a hatóságok felére, 300 ezerre csökkentették a Szajna melletti nézőszámot. Mintegy 45 ezer rendőrt és 2 500 biztonsági ügynököt vezényelnek a megnyitó ünnepségre, és mind a környék, mind a légtér forgalmat lezárják az ünnepség megkezdése előtt. Ennek ellenére Macron április közepén jelentette be először, hogy a július 26-i szabadtéri rendezvényt esetleg át kell helyezni, ha a fenyegetést túl nagynak ítélik.

