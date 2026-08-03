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Mi vár a magyar befektetőkre ősszel?

Mit jelentenek az adózási és szabályozási változások a befektetők számára?
Merre tart az állampapírpiac?
Hogyan érdemes gondolkodni a hosszú távú megtakarításokról és az ingatlanbefektetésekről?

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Közérdekű Üzemanyagok

Pénteken lett volna érdemes tankolni

mfor.hu

Jócskán emelkedett a benzin ára. 

Kedden a holtankoljak.hu adatai szerint egyik üzemanyagtípus beszerzési ára sem változik. A szombati nagykereskedelmi áremelés azonan a kiskereskedelmi árazásban is megjelent a legtöbb benzinkúton hétfőre.

A gázolaj ára így 11, a benziné pedig 16 forinttal emelkedett péntek óta.

A hétfői, augusztus 3-i átlagárak így alakulnak:

  • 95-ös benzin: 617 forint/liter
  • Gázolaj: 662 forint/liter

A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa lapunk hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>

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