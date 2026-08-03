Pénteken lett volna érdemes tankolni

Kedden a holtankoljak.hu adatai szerint egyik üzemanyagtípus beszerzési ára sem változik. A szombati nagykereskedelmi áremelés azonan a kiskereskedelmi árazásban is megjelent a legtöbb benzinkúton hétfőre.

A gázolaj ára így 11, a benziné pedig 16 forinttal emelkedett péntek óta.

A hétfői, augusztus 3-i átlagárak így alakulnak:

95-ös benzin: 617 forint/liter

Gázolaj: 662 forint/liter

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