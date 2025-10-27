Pert vesztett az MNB alapítvány vagyonkezelője, válaszolnia kell

Az MNB alapítvány vagyonát kezelő Optima Zrt.-nek egy sor adatot kellene kiadnia arról, milyen döntéseket hozott az alapítvány jelentős vagyonáról – erről döntött a bíróság a Transparency International Magyarország által indított perben. A Telex beszámolója szerint a civil szervezet azután perelte be az Optimát, miután közérdekű adatigénylésüket elutasította az amúgy közpénznek számító MNB-vagyont kezelő cég. A bíróság szeptemberben hozott jogerős döntését nemrég kapta kézhez a Transparency International.

A döntés értelmében az Optima Zrt.-nek például felelnie kell arra a kérdésre, hogy mikor és miért vonták be az MNB vagyon kezelésébe a Quartz Alapkezelőt. Arról a cégről van szó, ami Matolcsy Ádám barátja, Száraz István tulajdonában áll. Ez a társaság sűrűn fordul elő az MNB-ügyben. Nem sokkal az előtt ugyanis, hogy Matolcsy Györgyöt Varga Mihály váltotta volna a jegybank élén, nagyon furcsa ügyletekkel az MNB alapítvány alá tartozó Optima alapkezelője a Közép-Európai III. Magántőkealap tulajdonába került, amit a Quartz Alapkezelő menedzselt.

Ezt nagyon sokan úgy értelmezték, hogy Matolcsy Ádám és köre megpróbálta magánkézbe menteni az MNB vagyonát. Hasonlóan láthatta ezt az Magyar Nemzeti Bank új vezetése is, amely vizsgálatokat is indított az ügyben. Végül nem sikerült a vagyonátmentés, azóta pedig már a Közép-Európai III. Magántőkealap is átkerült az Optima tulajdonába.