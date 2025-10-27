Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Pert vesztett az MNB alapítvány vagyonkezelője, válaszolnia kell

mfor.hu

A Transparency International Magyarország indította a pert.

Az MNB alapítvány vagyonát kezelő Optima Zrt.-nek egy sor adatot kellene kiadnia arról, milyen döntéseket hozott az alapítvány jelentős vagyonáról – erről döntött a bíróság a Transparency International Magyarország által indított perben. A Telex beszámolója szerint a civil szervezet azután perelte be az Optimát, miután közérdekű adatigénylésüket elutasította az amúgy közpénznek számító MNB-vagyont kezelő cég. A bíróság szeptemberben hozott jogerős döntését nemrég kapta kézhez a Transparency International.

A döntés értelmében az Optima Zrt.-nek például felelnie kell arra a kérdésre, hogy mikor és miért vonták be az MNB vagyon kezelésébe a Quartz Alapkezelőt. Arról a cégről van szó, ami Matolcsy Ádám barátja, Száraz István tulajdonában áll. Ez a társaság sűrűn fordul elő az MNB-ügyben. Nem sokkal az előtt ugyanis, hogy Matolcsy Györgyöt Varga Mihály váltotta volna a jegybank élén, nagyon furcsa ügyletekkel az MNB alapítvány alá tartozó Optima alapkezelője a Közép-Európai III. Magántőkealap tulajdonába került, amit a Quartz Alapkezelő menedzselt.

Ezt nagyon sokan úgy értelmezték, hogy Matolcsy Ádám és köre megpróbálta magánkézbe menteni az MNB vagyonát. Hasonlóan láthatta ezt az Magyar Nemzeti Bank új vezetése is, amely vizsgálatokat is indított az ügyben. Végül nem sikerült a vagyonátmentés, azóta pedig már a Közép-Európai III. Magántőkealap is átkerült az Optima tulajdonába.

A gyermekvédelmi rendszer súlyos válsága címmel tart ellenzéki kezdeményezésre politikai vitát hétfőn az Országgyűlés.

Nem csillapodnak a harci cselekmények.

Komoly veszélyeket rejt ez a fűtés.

Lebukott egy cég.

Szokatlan időpontban – vasárnap óraátállítás

2025-ben az őszi óraátállítás az elmúlt évek legkorábbi időpontjára, az október 26-ra virradó éjszakára esik, ekkor kell vasárnap hajnali 3 órakor egy órával visszaállítani az órákat. De mikor tudjuk végleg a hátunk mögött hagyni az óraátállítást?

Bébiszitter jöhet, ha a házaspár este kiruccan valahová, de az sem gáz, ha barátokhoz, rokonokhoz viszik át a gyermeket, de hogy éjszakai óvoda? Na azt már nem. 

A későn érkező mentőket okolják egy fiatal magyar férfi haláláért Ausztriában. Az eset a ritkábban lakott területek sürgősségi egészségügyi ellátásának hiányosságaira terelte a figyelmet a Kronen Zeitung című osztrák lap pénteki jelentése szerint.

Ahol a postás nem tudta átadni a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványát, ott hagyott egy értesítőt a postaládában, ezzel lehet a postára menni az utalványokért. Ha valaki ezt is elmulasztja, kérelmezheti az utalványok ismételt kiküldését – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára pénteken a Facebook-oldalán.

A Napenergia plusz programban nyertes 21 ezer családból 14 ezernél már üzemelnek a modern napelemes rendszerek – közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM) pénteken a Facebook-oldalán.

„Szép és felemelő nemzeti ünnepünk volt – mondta a miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában, amelyet a közmédia brüsszeli stúdiójából közvetítettek.

