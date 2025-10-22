Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Közérdekű Pintér Sándor

Pintér Sándor a magyar határon írt alá

mfor.hu

A megállapodás megkönnyíti a határátlépést.

Aláírták az új magyar-szerb határforgalmi megállapodást – jelentette be Pintér Sándor szerdán Röszkén.

A miniszter emlékeztetett, Magyarország kötelezettsége az Európai Határregisztrációs Rendszer bevezetése. Az október 28-tól fokozatosan bevezetett rendszer a harmadik országok Szerbia irányából érkező állampolgárainak kötelezővé teszi a regisztrációt. Az egyszeri regisztrációt követően a rendszer használata felgyorsítja az átkelést – fűzte hozzá.

Hozzátette, a hatékony határátlépés érdekében a rendőri vezetők meghatározhatják a határátkelők nyitva tartási idejét, illetve azt, hogy egyes átkelőket a szerb és magyar rendőrök közösen működtethessenek.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nyomoznak a százhalombattai tűzeset miatt

Nyomoznak a százhalombattai tűzeset miatt

Valóban megindult a nyomozás.

Lázár János elárulta: megvan a szolnoki buszbaleset oka

Lázár János elárulta: megvan a szolnoki buszbaleset oka

A miniszter szerint eszméletvesztés történt.

Itt egy olyan információ, amit tartson észben október 23-án!

Itt egy olyan információ, amit tartson észben október 23-án!

Ha hirtelen gyógyszerre lenne szüksége.

Nem áll jól a Sziget szénája, újabb fontos szavazás bukott el

Nem áll jól a Sziget szénája, újabb fontos szavazás bukott el

Második alkalommal sem sikerült többséget szerezni a főváros Tulajdonosi Bizottságában annak a javaslatnak, amivel a Sziget Zrt.-vel kötött eddigi területhasználati megállapodást szüntetnék meg.

Megszólalt a polgármester: ez okozhatta a szolnoki buszbalesetet

Megszólalt a polgármester: ez okozhatta a szolnoki buszbalesetet

A buszsofőr rosszulléte miatt csapódhatott a busz a szolnoki gimnáziumba

Többen súlyosan megsérültek Szolnokon, miután egy busz egy gimnáziumba csapódott

Többen súlyosan megsérültek Szolnokon, miután egy busz egy gimnáziumba csapódott

Mentőhelikopterek is érkeztek a helyszínre.

Hónapokig nem lehet eljutni felnőtt ultrahang-vizsgálatra Budapesten

Hónapokig nem lehet eljutni felnőtt ultrahang-vizsgálatra Budapesten

Az államtitkár új időpontokat ígért.

Földrengésre zavarta meg az éjszakát ma Csongrádban

Földrengés zavarta meg az éjszakát ma Csongrádban

A földrengés a Richter-skála szerinti 4-es erősségű volt.

Ezért düböröghetnek a kamionok szerda éjjel

Ezért düböröghetnek a kamionok szerda éjjel

A kamionstopot az éjszakai időszakban szerda 22 óra és másnap reggel 6 óra között az áruellátás zavartalansága érdekében részlegesen felfüggesztik.

Orbán Viktor elrendelte a százhalombattai tűzeset kivizsgálását

Orbán Viktor elrendelte a százhalombattai tűzeset kivizsgálását

Facebook-oldalára azt is kiposztolta a kormányfő, hogy Magyarország üzemanyag-ellátása biztonságban van. Miután hónapokra kieshet a százhalombattai finomító kapacitásának 40 százaléka, a Mol stratégiai készlet felhasználásának szükségességét is mérlegeli.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168