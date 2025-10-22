Pintér Sándor a magyar határon írt alá

Aláírták az új magyar-szerb határforgalmi megállapodást – jelentette be Pintér Sándor szerdán Röszkén.

A miniszter emlékeztetett, Magyarország kötelezettsége az Európai Határregisztrációs Rendszer bevezetése. Az október 28-tól fokozatosan bevezetett rendszer a harmadik országok Szerbia irányából érkező állampolgárainak kötelezővé teszi a regisztrációt. Az egyszeri regisztrációt követően a rendszer használata felgyorsítja az átkelést – fűzte hozzá.

Hozzátette, a hatékony határátlépés érdekében a rendőri vezetők meghatározhatják a határátkelők nyitva tartási idejét, illetve azt, hogy egyes átkelőket a szerb és magyar rendőrök közösen működtethessenek.