Pintér Sándor is megszólalt Szabó Bence nyomozó Direkt36-nak tett állításairól

Írásban kérem a kérdéseket – mondta Pintér Sándor a Telexnek, amikor a belügyminiszternek pápai fórumán szerettek volna feltenni néhány kérdést. A lap újságírói így jártak el, kérdéseiket pedig a fórumot vezető Takács Péter egészségügyi államtitkár úgy vezette fel, hogy „a klasszikus, ilyen libsi újságírói trükköket most is alkalmazzák” – számol be róla a 24.hu.

A Szabó Bence nyomozó állításaival kapcsolatos kérdésre Pintér azt válaszolta:

Szabó Bence ellen büntetőeljárás van folyamatban. A büntetőeljárást az ügyészség folytatja. Tehát ennek eredményeképpen azt gondolom, hogy a büntetőeljárás eredményét mindenféleképpen várjuk meg. A kollégák, akikkel együtt dolgozott, azok őt egyszerűen árulónak tartják. Tehát ez egyértelmű.

Ezt követően a belügyminiszter azt mondta, „nehezen tudja értelmezni”, hogy két, egymástól független szerv nyomás alá helyezze egymást (az Alkotmányvédelmi Hivatal a Készenléti Rendőrség Nyomozó Irodát – a szerk.). Arra a kérdésre, hogy mit gondol arról, hogy a magyar titkosszolgálatok vélhetően azon dolgoztak, hogy bedöntsék a Tisza informatikai rendszerét, Pintér azt felelte:

Én erre nem gondolok. Én azon gondolkodnék, hogy valami kis bizonyítékot szeretnék látni. Úgyhogy, ha ilyen bizonyíték van, soron kívül fogom továbbítani az ügyészség felé, hogy a megfelelő eljárást soron kívül le tudja folytatni.

Arra a kérdésre, hogy beszélt-e Rogán Antallal, a tárcavezető annyit mondott, hogy a szerdai kormányülésen hosszasan beszéltek Rogánnal „mindenféléről”.

Szabó Bencét, aki a Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) kiberbűnözés elleni főosztályának kiemelt nyomozója, hivatali visszaéléssel gyanúsították meg, amiért a Direkt36-nak arról beszélt, hogyan próbált az Alkotmányvédelmi Hivatal a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodára (KR NNI) nyomást gyakorolni, hogy a Tisza Párt informatikusai elleni nyomozások eredményeként be lehessen dönteni a legnagyobb ellenzéki párt informatikai rendszerét.

Szabó Bence ügyvédje csütörtökön azt mondta: védence nincs jó állapotban, miután házkutatást végeztek nála és gyanúsítottként kihallgatták, de nem tett vallomást.