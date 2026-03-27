3p
Pintér Sándor is megszólalt Szabó Bence nyomozó Direkt36-nak tett állításairól

mfor.hu

A Belügyminiszter a Telexnek nyilatkozott Szabó Bence március 25-én nyilvánosságra került interjújáról, amiben a nyomozó arról beszélt, hogy titkosszolgálati eszközökkel, az Alkotmányvédelmi Hivatal nyomására próbálták bedönteni a Tisza Párt informatikai rendszerét.

Írásban kérem a kérdéseket – mondta Pintér Sándor a Telexnek, amikor a belügyminiszternek pápai fórumán szerettek volna feltenni néhány kérdést. A lap újságírói így jártak el, kérdéseiket pedig a fórumot vezető Takács Péter egészségügyi államtitkár úgy vezette fel, hogy „a klasszikus, ilyen libsi újságírói trükköket most is alkalmazzák” – számol be róla a 24.hu.

A Szabó Bence nyomozó állításaival kapcsolatos kérdésre Pintér azt válaszolta:

Szabó Bence ellen büntetőeljárás van folyamatban. A büntetőeljárást az ügyészség folytatja. Tehát ennek eredményeképpen azt gondolom, hogy a büntetőeljárás eredményét mindenféleképpen várjuk meg. A kollégák, akikkel együtt dolgozott, azok őt egyszerűen árulónak tartják. Tehát ez egyértelmű.

Ezt követően a belügyminiszter azt mondta, „nehezen tudja értelmezni”, hogy két, egymástól független szerv nyomás alá helyezze egymást (az Alkotmányvédelmi Hivatal a Készenléti Rendőrség Nyomozó Irodát – a szerk.). Arra a kérdésre, hogy mit gondol arról, hogy a magyar titkosszolgálatok vélhetően azon dolgoztak, hogy bedöntsék a Tisza informatikai rendszerét, Pintér azt felelte:

Én erre nem gondolok. Én azon gondolkodnék, hogy valami kis bizonyítékot szeretnék látni. Úgyhogy, ha ilyen bizonyíték van, soron kívül fogom továbbítani az ügyészség felé, hogy a megfelelő eljárást soron kívül le tudja folytatni.

Arra a kérdésre, hogy beszélt-e Rogán Antallal, a tárcavezető annyit mondott, hogy a szerdai kormányülésen hosszasan beszéltek Rogánnal „mindenféléről”.

Szabó Bencét, aki a Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) kiberbűnözés elleni főosztályának kiemelt nyomozója, hivatali visszaéléssel gyanúsították meg, amiért a Direkt36-nak arról beszélt, hogyan próbált az Alkotmányvédelmi Hivatal a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodára (KR NNI) nyomást gyakorolni, hogy a Tisza Párt informatikusai elleni nyomozások eredményeként be lehessen dönteni a legnagyobb ellenzéki párt informatikai rendszerét.

Szabó Bence ügyvédje csütörtökön azt mondta: védence nincs jó állapotban, miután házkutatást végeztek nála és gyanúsítottként kihallgatták, de nem tett vallomást.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Rendelet jelent meg a minősített katonai információk védelméről Magyarország és az Egyesült Államok között

Az Egyesült Államok és Magyarország kormánya közötti, minősített katonai információk védelméről szóló megállapodás létrehozásáról jelent meg kormányrendelet a Magyar Közlönyben.

Pofátlan csalók támadnak: ne dőljön be, ha ilyen rendőrségi hívást kap!

Pénzt csaltak ki a rendőrség nevében.

Érkeznek a rezsistopos gázszámlák, erre érdemes figyelni

Az MVM már 800 ezret kiküldött.

Újabb terrorszervezet került fel a nemzeti listára

Megjelent a Magyar Közlöny újabb száma.

Figyelem: megint változott a jótállás, mutatjuk miben

A vásárlóknak ezeket a szabályokat kell észben tartani.

Érkeznek a gázszámlák, itt van, mire kell számítani a feltorlódás miatt

Nem jön márciusban egynél több számla.

Új buszok érkeztek a Volánhoz, és lesz még folytatás

Idén még 200 másik követi.

Erre ma ne nagyon járjon Budapesten: feltételezett világháborús bomba miatt lesznek lezárások

Feltételezett világháborús bombát találtak a budapesti Infoparknál, a tűzszerészművelet idejére csütörtök délután lezárják a területet – közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete az MTI-vel.

A szokásosnál korábban érkezik a nyugdíj a választás hónapjában

Az ok a naptárban és a hétvégében keresendő.

Kiskorú megalázása miatt kapott bírságot a TV2, de Balázsékat is nagyon megszórta a Médiatanács

Több mint 22 millió forint megfizetésére kötelezte a Radio Plus Kft.-t a „Balázsék” adásai miatt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa. A testület a „Megasztár” egyik adását is jogsértőnek találta, valamint egy rádiós médiaszolgáltatóval szemben is eljárást indított.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG