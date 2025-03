Pofátlan csalás terjed Magyarországon – ha ilyen hívást kap, ne dőljön be!

Mit tehet a védekezéshez? Ha ilyen hívást kap, ne vegye fel, amennyiben pedig felvette, semmiképpen se lépjen kapcsolatba a csalókkal – bármilyen ajánlatot is ígérnek önnek.

Szerkesztőségünkben is tapasztaltuk, valamint a legnagyobb számazonosító weboldalon, a kihivott.hu-n gyakorlatilag percenként érkeznek a beszámolók arról, hogy átverős hívások újabb hullámát indították magyarok ellen. Amennyiben felveszi a telefont, egy mesterséges intelligencia által generált, felgyorsított női robothang egy ehhez hasonló üzenetet hadar el tört magyarsággal:

