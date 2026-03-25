Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Közérdekű Rendőrség

Pofátlan csalók támadnak: ne dőljön be, ha ilyen rendőrségi hívást kap!

mfor.hu

Pénzt csaltak ki a rendőrség nevében.

Az utóbbi időben egyre több olyan csalásról érkeznek hírek, amelyekben a bűnözők a rendőrség nevében próbálnak pénzt kicsalni a gyanútlan áldozatoktól; két embertől 16 millió forintot csaltak ki – közölte a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerdán a police.hu oldalon.

A közlemény szerint az első esetben egy győri férfit hívtak fel azzal, hogy az „internetrendőrség kibervédelmi osztálya” észlelte, hogy a bankszámláját támadás érte, megkérdezték, hogy melyik banknál van számlája, majd két órán keresztül szóval tartották, mialatt a gépe és a hozzá tartozó egér „magától funkcionált”, és a távoli hozzáférés segítségével közel 6 millió forintot emeltek le a számlájáról.

A rendőrség nem indít ilyen hívásokat
Fotó: Depositphotos

A második esetben egy Sopron környéki nőt hívtak fel szintén a rendőrség nevében, és azt állították, hogy egy adathalász megtudta az összes banki adatát és veszélyben van a bankszámlája. Az elkövetők arra kérték, hogy menjen be a legközelebbi pénzintézetbe és a megtakarított pénzét azonnal tegye át két biztonságos számlára.

A nő a csalók instrukcióit követve több mint 10 millió forintot utalt át két ismeretlennek, ezután az elkövető még arra is figyelmeztette, hogy a tranzakciókról készítsen fotót és azt küldje meg egy látszólag rendőrségi email címre.

Mindkét esetben csak pár óra múlva döbbentek rá a sértettek, hogy átverték őket és ezután tettek feljelentést a rendőrségen.

