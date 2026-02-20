1p

Közérdekű Magyar Péter Orbán Viktor Választás 2026

Pontot tett a találgatások végére Magyar Péter, kiderült, hogy ki lehet a Tisza miniszterelnök-jelöltje

mfor.hu

A Tisza Párt elnöke erről a közösségi oldalán adott hírt.

„A Tisza elnöksége és 106 egyéni képviselőjelöltje ma egyhangúlag úgy döntött, hogy én vezetem a Tisza listáját az országgyűlési választáson és az április 12-i győzelem után engem javasol arra, hogy vezessem a Tisza-kormányt és a szeretett hazánkat” – írta Magyar Péter pénteken a Facebook-oldalán. Azzal folytatta a Tisza Párt vezetője, hogy a felkérést elfogadja.

Néhány napja felmerült a Tisza Párt gazdasági szakemberének, Kapitány Istvánnak a neve a miniszterelnök-jelöltséggel kapcsolatban, mivel a Polymarket nevű fogadási oldalon – amint kiderült, hogy a Tiszánál vállal szerepet –, rögtön megjelent Kapitány neve egyszázalékos valószínűséggel a miniszterelnökségre. Kapitány azt mondta ezzel kapcsolatban, hogy nulla az esélye, nem is foglalkozik a miniszterelnök-jelöltséggel – írja a Telex.

A Fidesz–KDNP országos listáját ezúttal is Orbán Viktor vezeti majd. Az országos lista második helyét Semjén Zsolt, a következőt Kövér László kapta, majd Gál Kinga, a Fidesz EP-képviselője és a párt alelnöke követi őket.

 

Itt a válasz, amit a magyar kormány hiányolt: reagált Brüsszel a Barátság kőolajvezeték ügyére

Itt a válasz, amit a magyar kormány hiányolt: reagált Brüsszel a Barátság kőolajvezeték ügyére

Az Európai Bizottság az ellátásbiztonság megőrzését és a feszültség csillapítását tekinti elsődleges célnak a Barátság kőolajvezeték leállása és a Magyarország, illetve Szlovákia által Ukrajna felé felfüggesztett dízelszállítások nyomán kialakult helyzetben.

Ezért sietett haza Orbán Viktor: új terminál épül Ferihegyen

Ezért sietett haza Orbán Viktor: új terminál épül Ferihegyen

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, Nicolas Notebaert, a VINCI Concessions vezérigazgatója és a VINCI Airports elnöke, valamint François Berisot, a Budapest Airport vezérigazgatója is jelen voltak azon az ünnepélyes alapkőletételen, amellyel elkezdődött a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér új, harmadik termináljának építése – közölte a Budapest Airport.

Reagáltak Lázár Jánosék, tényleg nagy eladásokra készül a minisztérium

Reagáltak Lázár Jánosék, tényleg nagy eladásokra készül a minisztérium

Megerősítette az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM), hogy a következő hónapokban értékesítenék a budapesti pályaudvarok környékén lévő egykori vasúti területeket. Állításuk szerint az ebből szerzett pénzt a budapesti pályaudvarok felújítására szeretnék költeni.

Figyelem: toxin van ebben a tápszerben, nem szabad odaadni a babáknak

Figyelem: toxint találtak egy tápszer összetevőjében

Anyatej-kiegészítőt hívott vissza a Danone. Elővigyázatossági intézkedést hoztak.

A magyar euróról és a rendeleti kormányzásról kérdeztük Gulyás Gergelyt

A magyar euróról és a Dunaferr megmentéséről is kérdeztük Gulyás Gergelyt

Rendeleti kormányzásról, az euró bevezetéséről és két nagymúltú magyar cég eladásáról érdeklődtünk a kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztertől.

A vállalkzók újsabb NAV változtatással szembesülnek

A vállalkozók újabb NAV-változtatással szembesülnek

Csütörtöktől mindenki számára elérhető az egyéni vállalkozók új elektronikus bejelentőfelülete, a Vállalkozói Ügysegéd.

Megkezdték a magyar stratégiai kőolajkészlet egy részének a feloldását

Az Energiaügyi Minisztérium államtitkára posztolta ki közösségi oldalán. 

Már 35 ezren nyilatkoztak a januári rezsitámogatásról

Hét eleje óta elérhetőek az online rezsistop nyilatkozatok az MVM Next rendszerében azoknak, akik árammal fűtenek, és élni szeretnének a 30 százalékos rezsikedvezménnyel.

Sok autósnak megéri most várni a tankolással a hétvégéig

Sok autósnak megéri most várni a tankolással a hétvégéig

Csökkenni fog a díjel ára. 

Gyermekpornográfia és szexuális erőszak a vád: a spanyolok vizsgálatot indítottak a közösségi média ellen

Gyermekpornográfia és szexuális erőszak a vád: a spanyolok vizsgálatot indítottak a közösségi média ellen

Az X, a Meta és a Tiktok ellen is vizsgálatot indított a spanyol kormány. 

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak (x)

