Pontot tett a találgatások végére Magyar Péter, kiderült, hogy ki lehet a Tisza miniszterelnök-jelöltje

„A Tisza elnöksége és 106 egyéni képviselőjelöltje ma egyhangúlag úgy döntött, hogy én vezetem a Tisza listáját az országgyűlési választáson és az április 12-i győzelem után engem javasol arra, hogy vezessem a Tisza-kormányt és a szeretett hazánkat” – írta Magyar Péter pénteken a Facebook-oldalán. Azzal folytatta a Tisza Párt vezetője, hogy a felkérést elfogadja.

Néhány napja felmerült a Tisza Párt gazdasági szakemberének, Kapitány Istvánnak a neve a miniszterelnök-jelöltséggel kapcsolatban, mivel a Polymarket nevű fogadási oldalon – amint kiderült, hogy a Tiszánál vállal szerepet –, rögtön megjelent Kapitány neve egyszázalékos valószínűséggel a miniszterelnökségre. Kapitány azt mondta ezzel kapcsolatban, hogy nulla az esélye, nem is foglalkozik a miniszterelnök-jelöltséggel – írja a Telex.

A Fidesz–KDNP országos listáját ezúttal is Orbán Viktor vezeti majd. Az országos lista második helyét Semjén Zsolt, a következőt Kövér László kapta, majd Gál Kinga, a Fidesz EP-képviselője és a párt alelnöke követi őket.