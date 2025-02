Putyin rezsimjét védi az Orbán-kormány rezsivédelmi alapja?

2022-ben 769 milliárd, 2023-ban 2400 milliárd, tavaly pedig 1300 milliárd forintot utalt a kormány „rezsivédelem” címen különböző cégeknek és intézményeknek a költségvetésből 2022 vége óta, főként a Magyar Villamos Műveknek (MVM) – jutott a Népszava 64 kormányhatározat összesítéséből. Ez több, mint amennyit az állam a honvédelemre, a rendőrségre költött, a családi pótlékra csak feleennyit, a kulturális kiadásokra pedig harmadennyit fordított a kormány három év alatt.

A lap emlékeztetett arra, hogy az Orbán-kormány 2022 közepén jelentette be, hogy az épp akkor tetőző európai energiaár-robbanás elleni védekezés jegyében rezsivédelmi alapot különít el a költségvetésben a lakossági díjak „védelme” és az energiaár-emelkedés tompítása végett.

Kapcsolódó cikk Orbán Viktorék irdatlan összeget elígértek már a rezsivédelemre szánt pénzből A csaknem 1500 milliárd forintra rúgó összeg a Rezsivédelmi Alap teljes éves, külső forrásból származó bevételi előirányzata.

„A két, látszólag azonos cél különválasztása nem véletlen: a lakossági rezsit ugyanis a kormány éppenséggel nem a lakosság, hanem a háztartásoknak gázt és áramot értékesítő szolgáltató, az állami MVM folyamatos pénzügyi feltöltésével támogatta. Ez papíron indokoltnak is tűnt: amíg ugyanis az MVM, a kormánypropaganda dacára, Vlagyimir Putyin orosz elnök vevőihez hasonlóan, az orosz gázt tőzsdei áron – vagy annál is drágábban – kapja, ugyanezért a mennyiségért, különösen a tőzsdék elszállásakor, a 2014-es, befagyasztott lakossági árakon csak a vételár töredéke folyik be hozzá” – írta a lap, amely emlékeztetett arra, hogy Putyin háborúja miatt ugrott 20–30 szorosára a földgáz piaci ára 2022-ben. „A rezsicsökkentést az Orbán-kormány valójában a magyar adófizetők ötezer milliárd forintjából tartotta fenn. Mi több, ennek az összegnek a nagy része megint csak Oroszországban kötött ki, ahol vélhetőleg Ukrajna elleni háborúra költötték” – tették hozzá.

A Népszava szerint a rezsivédelmk alapból

2437 milliárd forint ment az MVM-nek,

831 milliárdot kaptak a távhőcégek,

38 milliárd jutott vasútnak,

16,5 milliárd forint egyházaknak,

9 milliárdot kaptak nemzetgazdasági tárca cégei,

de jutott pénz nemzetközi sportesemények szervezésére, a kormányzati kommunikációra, állami rendezvényekre is a rezsialapból.