Rákosrendezővel kapcsolatban tett bejelentést Vitézy Dávid

Erről írt Vitézy Dávid közösségi oldalán. A közlekedési és beruházási miniszter reményei szerint hamarosan megkezdődhetnek a bontások, és megszűnhetnek az áldatlan állapotok, amiről Karácsony Gergellyel is egyeztettek.

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A MÁV most minden szükséges hozzájárulást megadott ahhoz, a saját tulajdonában lévő területen a főváros beavatkozhasson ezekben az ingatlanokban. Eddig Lázár idején ez akadályozta a Közgyűlés bontásról szóló – egyébként épp Vitézy Dávid javaslatára hozott – döntéseinek végrehajtását.

„Amikor a külföldi érdekek, az arab befektetők pillanatnyi szempontjai, a politikai kampányok és a rövid távú egyéni érdekek fontosabbak a szakmai döntéseknél, annak végül mindenki megfizeti az árát. Súlyos örökséget hagyott hátra az előző kormányzat és Lázár János A mi feladatunk most, hogy ezeket a problémákat megoldjuk, Rákosrendezőn és a Közlekedési Múzeumnál is. És az is, hogy feltárjuk, milyen döntések vezettek ezekhez az áldatlan állapotokhoz” – írta Vitézy.