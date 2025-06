Razziázni fognak nyáron a fagyizókban és a strandbüfékben

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Az NKFH és a kormányhivatalok a jövőben is folytatják az ellenőrzéseket és mindent megtesznek a fogyasztók biztonságáért. A nyári időszak gondtalan eltöltéséhez elengedhetetlen a fogyasztók megfelelő tájékoztatása, valamint az, hogy az igénybe vett szolgáltatások megfeleljenek az élelmiszer-biztonsági és higiéniai előírásoknak – közölte a fogyasztóvédelmi hatóság.

„célunk nem csak a hiányosságok feltárása, hanem a jogszabályoknak megfelelő működés elősegítése is, annak érdekében, hogy a fogyasztók a nyári szezon idején biztonságosan, megbízható és szabályosan működő szolgáltatásokat vehessenek igénybe – elkerülve az esetleges kellemetlenségeket. Küldetésünk, hogy támogassuk a vállalkozások jogkövető magatartását a helyes utat megmutatva számukra, ezáltal pedig a vásárlói elégedettséget is növeljük a fogyasztói jogok érvényesítése mellett.”

A fagylaltozókban és büfékben végzett vizsgálatok kiterjednek a gyártási folyamatokra, az alapanyagok származására és a higiéniai viszonyokra egyaránt. A fesztiválokon élelmiszer-biztonsági és higiéniai ellenőrzésekre kerül sor, melyek során kiemelt figyelmet kap a fogyasztók megfelelő tájékoztatásának vizsgálata is – részletezte az NKFH.

A nyári hónapok intenzív időszakot jelentenek mind a fogyasztók, mind a szolgáltatók számára. A kellemes időjárás hatására egyre többen látogatják a strandokat, fagylaltozókat és fesztiválokat, így a szolgáltatások iránti kereslet is jelentős mértékben megnő. Mindez indokolja az NKFH és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok fokozott ellenőrzési tevékenységét, melynek elsődleges célja a fogyasztók egészségének és biztonságának védelme – magyarázták a közleményben.

A szezonális ellenőrzések során a hatóság munkatársai kiemelt figyelmet fordítanak az élelmiszerbiztonsági és higiéniai előírások betartására, valamint hangsúlyt kap a fogyasztók megfelelő tájékoztatása is.

A fogyasztók biztonságának védelme érdekében országos ellenőrzést végez a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a kormányhivatalokkal együttműködve. A vizsgálatok elsősorban a vendéglátóhelyeken, így a fagylaltozókban, strandbüfékben, valamint a nyári fesztiválok kitelepült egységeiben zajlanak – jelentette be keddi közleményében a hatóság.

