Razziázott a rendőrség: több ezer rendetlen autós bukott le

Közölték, a járművek ellenőrzése során a rendőrök azt tapasztalták, hogy 16 105 ember figyelmen kívül hagyta a legegyszerűbb, mégis életmentő szabályt azzal, hogy nem csatolták be a biztonsági övet. Főként – 11 354 esetben – a járművezető nem kapcsolta be az övet.

Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) Seatbelt elnevezéssel hirdetett fokozott ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott. Az európai szintű ellenőrzés keretében március 10-16. között Magyarország egész területén elsősorban a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszer, valamint segédmotorosoknál és motorkerékpárosoknál a bukósisak használatát ellenőrizték – olvasható a police.hu oldalon.

