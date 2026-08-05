Reagált a 24 óra alatt kirúgott M1 Híradó-főszerkesztő arra, hogy Magyar Péter kommentje után kellett távoznia

A kirúgás gyorsaságára utalva úgy fogalmazott, hogy a hitelességen alapuló három évtizedes munkásságát sutba dobva „úgy ráztak le, mint kutya a vizet”.

„Soha, de soha nem vettem részt propagandaműsorok készítésében, ellentétben némelyekkel, akik most fennhangon engem vádolnak ezzel”

– írja Facebook-bejegyzésében Hajdú Gábor, a Mészáros Lőrinc cégének is dolgozó kommunikációs szakember, akit a bejelentése után gyakorlatilag egy nap alatt eltávolítottak az M1 Híradó főszerkesztői pozíciójából.

Hajdú úgy fogalmaz: „rendkívül méltatlan és megalázó helyzetbe hozott a közmédia új vezetése, merthogy ugyanazzal az indokkal, amellyel felkértek erre a megtisztelő munkára, 24 órán belül el is távolítottak. Tudniillik mindkét esetben arra hivatkoztak, hogy helyre kell állítani a közmédia hitelességét”, majd „a hitelességen alapuló három évtizedes munkásságomat sutba dobva úgy ráztak le, mint kutya a vizet”.

Büszke a pályafutására

A Hír TV-nél és az Echo TV-nél is dolgozó Hajdú azt állítja: büszke szakmai pályafutására, mindig szakmai normáknak végezte a munkáját, propagandát pedig soha nem gyártott. Azután, hogy az MTI nyomán a legtöbb hírportál szemlézte a kinevezéséről szóló hírt, Magyar Péter azt kommentelte a Telex vonatkozó cikke alá, hogy

nem hinném.

Kapcsolódó cikk Magyar Péter közbeszólt, a közmédia pedig visszafújt két kinevezést Érzékeny fejlemények az állami médiánál.

Hajdú elmondása szerint ezután felhívták az MTVA-ból, közölték vele: „olyan teher lettem, amelyet a közmédia nem tud felvállalni”. Azt írja: a dolog pikantériája, hogy amikor Mészáros Lőrinc bankjának, az MBH-nak dolgozott, ahol Magyar Péter felügyelőbizottsági tag volt, gyakorlatilag kollégák voltak.

Kapcsolódó cikk Az Amnesty szerint nincs rendben, ha Magyar Péter dönt arról, hogy ki dolgozhat a közmédiánál Felpezsdült az élet a közmédia körül.

Az üggyel kapcsolatban Hajdú arra jut, hogy nem kellene ellehetetleníteni azokat, akik az elmúlt 16 évben fideszes cégnél vagy a kormánynak dolgoztak akár alkalmazottként, akár vezető beosztásokban. Illetve arra, hogy nem jöhet létre úgy független közmédia, ha Facebook-bejegyzésekre alapozott vélemények alapján történnek döntések.