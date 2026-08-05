Reagált a Fidesz arra, hogy jövő kedden új köztársasági elnököt választhat a parlament

A legnagyobb ellenzéki párt ezt arra reagálva közölte szerdán az MTI-vel, hogy a Tisza-frakció kezdeményezésére a parlament jövő kedden választhatja meg az új köztársasági elnököt. Erről bővebben itt írtunk:

Kapcsolódó cikk Már jövő kedden megválaszthatják Magyarország új köztársasági elnökét A Tisza-frakció ezt kezdeményezte.

A Fidesz kommunikációs igazgatója, Havasi Bertalan közleményében azt írta: „kár a gőzért, a poszton nincs üresedés”. Hozzátette: az utolsó, legitim módon megválasztott magyar köztársasági elnököt Sulyok Tamásnak hívják.

„Akárkit címkéz is föl most ezzel a titulussal a tiszás önkény, a demokratikus jogállam helyreállítása után egy tollvonással megszüntethető lesz a törvénytelen és alkotmányellenes kinevezés” – közölte.