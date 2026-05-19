Reagált a Fidesz Magyar Péter kegyelmi üggyel kapcsolatos bejelentéseire

A Fidesz-frakció szerint semmi újat sem tudtunk meg a miniszterelnöktől.

„Magyar Péter mai sajtótájékoztatója csak egy újabb Facebook-esemény volt. Ezen a sajtótájékoztatón sem tudtunk meg semmi újat. K. Endre kegyelmi kérvényét az akkori igazságügyi miniszter nem támogatta, de a köztársasági elnök döntését követően mégis ellenjegyezte. A kormány tagjai a kegyelmi ügyről annak kirobbanásakor, 2024 februárjában értesültek. Felháborodásunkat jól mutatta, hogy a kormány egyetértett az érintettek lemondásával” – így reagált a Fidesz-frakció arra, hogy Magyar Péter miniszterelnök kedden nyilvánosságra hozta a kegyelmi ügy dossziéjának egy részét.

A Fidesz reakciójával ellentétben a dokumentumból először derült ki a nyilvánosság felé, hogy Varga Judit nem javasolt kegyelmet K. Endrének, Novák Katalin azonban megváltoztatta a döntést. Ezt eddig senki sem árulta el – írja a Telex. Az is kiderült a dokumentumból, hogy Ferenc pápa budapesti látogatása miatt a Sándor-palota kérte az ügymenet felgyorsítását.

