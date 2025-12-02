Reagált a friss számokra Török Gábor, 2006 óta nem látott szoros befutó jöhet

Reagált a 24.hu-nak Török Gábor a 21 Kutatóközpont mai felmérésére, amely a Mediánhoz hasonlóan azt mutatja, hogy vezet a Tisza Párt, erősödött a Fidesz. A kutatásról bővebben itt olvashatnak:

Kapcsolódó cikk 21 Kutatóközpont: csökken, de még kitart a Tisza előnye Jön fel a kormánypárt.

Török Gábor elmondta, hogy azért emeli ki ezt a két intézetet, mert leginkább róluk hiszi el, hogy szakmailag rendben vannak és a mostani eredmény ellenkezőjét is közölnék, ha azt mérnék. Szerinte más intézetekről inkább csak az egyik vagy a másik – vagy egyik sem – mondható el, noha elismeri, vannak határesetek.

Török Gábor szerint a lényeg, hogy a 21 Kutatóközpont ugyan jóval több pártnélkülit talált, de a pártválasztóknál még a számok is majdnem ugyanolyanok: 47-41 a Medián és 47-40 a 21.

A 4-5 százalékpontos különbség a teljes népességben és a 6-7 százalékpontos a pártválasztóknál egyértelmű előny, de 4 hónappal a választás előtt ez nem tűnik behozhatatlannak.

A politológus szerint nagy mozgások nincsenek, pár százalékpontos változások vannak hónapok óta. Ha ez így marad, akkor a Holdról is látható nagy győzelem helyett egy régen (értsd: 2002-ben és 2006-ban) látott szoros befutó jöhet.

Amit persze a választási rendszer az egyéni kerületekben még el tud jobban billenteni, vagy éppen ki tud még inkább élezni.

Török Gábor szerint rég nem látott politikai verseny bontakozik ki

Fotó: Bánkuti András

Török Gábor korábban a 24.hu podcast műsorában arról is beszélt, hogy a Fidesz számára jól sikerült az ősz, de a Tisza Párt sem lehet elégedetlen, mert megőrizte előnyét és ami fontosabb, a szavazótáborát.

A politika elemző úgy vélte: a Fidesz nagyon hasonló dolgokat csinál most, mint négy éve a sikeres választási hajrában, Magyar Péter ugyanakkor nagyon más kampányt folytat, mint amilyen az akkori ellenzék sikertelen próbálkozása volt. Hosszú idő óta először a magyar közéletben mindkét oldalon – leíró értelemben – színvonalas stratégia van a politikai szereplők mögött. Van politikai verseny, ami még Orbán Viktor miniszterelnököt is arra kényszeríti, hogy új szerepekben próbálja ki magát – tette hozzá.