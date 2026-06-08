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Közérdekű Bóka János Tuzson Bence Korrupció

Reagált a volt igazságügyi miniszter a súlyos vádakra

mfor.hu

Tuzson Bence szerint egyáltalán nem igaz, hogy az Integritás Hatóság elnökét megpróbálták volna rávenni arra, hogy ne vizsgálja a korrupciógyanús ügyeket.

Reagált az előző kormány igazságügyi minisztere az Integritás Hatóság elnökének azon állítására, amelyek szerint az Orbán-kormány szereplői durván akadályozni próbálták az általa vezetett hatóság korrupcióellenes munkáját. Amikor pedig látták, hogy nem együttműködő, még a TEK-et is bevetették ellene és a családja ellen. Bíró Ferenc interjújáról bővebben ebben a cikkben olvashatnak:

Tuzson Bencét a 444 kereste meg a vádakkal kapcsolatban. Az előző igazságügyi miniszter nem tagadta a lapnak, hogy volt ilyen találkozó közte, valamint Bóka János és Bíró Ferenc között, de állítása szerint nem beszéltek olyanokról, amiket a hatóság elnöke állít.

Nem arról szólt [a találkozó], hogy ne tartsanak helyszíni szemlét, hanem a hatáskörökről szólt, annak az intézménynek a hatásköréről, amit ő vezet, illetve az ő igényeiről, hogy hogyan szeretné megváltoztatni ennek az intézménynek a hatásköreit

– állította Tuzson, aki szerint Bíró egy javaslatcsomaggal állt elő, amely többek között tartalmazta azt, hogy legyen az elnöknek mentelmi joga, és azt is, hogy a hatóság vizsgálati jogkörét változtassák meg, hogy nyomozati hatáskörre is kiterjedjen.

Utóbbit elmondása szerint nem támogatták, az egyébként „jó hangulatú és szigorúan szakmai alapú” egyeztetésen.

A hétvégén megjelent interjúban Bíró Ferenc azt is állította, hogy miután nem állt kötélnek, politikai okokból büntetőeljárást indítottak ellene hivatali visszaélés gyanújával, aminek keretében több mint egy alkalommal több mint egy tucat TEK-es szállt ki hozzájuk, akik a feleségét és a gyerekét is falhoz állították.

A Tisza-kormány az európai uniós források lehívása érdekében az Integritás Hatóság jogköreinek kibővítését vállalta.

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