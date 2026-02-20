2p

Közérdekű Kötött pálya Lázár János

Reagáltak Lázár Jánosék, tényleg nagy eladásokra készül a minisztérium

mfor.hu

Megerősítette az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM), hogy a következő hónapokban értékesítenék a budapesti pályaudvarok környékén lévő egykori vasúti területeket. Állításuk szerint az ebből szerzett pénzt a budapesti pályaudvarok felújítására szeretnék költeni.

Csütörtökön a VS Square írta meg, majd pénteken Vitézy Dávid is megerősítette, hogy a MÁV és az ÉKM a budapesti pályaudvarok környékén lévő ingatlanok értékesítésére készül. Ez érintené a Déli, a Nyugati, a Keleti és Kelenföld környékén lévő telkeket és felhagyott vasúti épületeket. Az ingatlanokat márciusban kínálnák eladásra, a szerződéseket április 10-én, vagyis két nappal a választások előtt kötnék meg. Erről bővebben ebben a cikkben olvashatnak:

Az ÉKM pénteken reagált a hírekre: „Amit Vitézy Dávid »kinyomozott«, az elejétől a végéig nyilvános, átlátható és szigorúan szabályozott folyamat – egyebek mellett a nemzeti vagyonkezelő aukciós felületén történik majd. A MÁV-csoportnál a soron következő választások időpontjától függetlenül, folyamatosan zajlik a vasútüzemhez nem szükséges, arról gondosan leválasztott területek piaci alapon történő hasznosítása.”

A minisztérium közlése szerint a rozsdaövezetek értékesítéséből származó bevétel minden egyes fillérjét a budapesti főpályaudvarok felújítására költik, mindenekelőtt a Déli pályaudvarra, „amely az elmúlt évtizedek legjelentősebb állomásfejlesztési beruházása keretében újul meg teljesen és bővül újabb, a térségben élőket is kiszolgáló funkciókkal. Nem értékvesztés történik, hanem értéknövelés: mind a MÁV-csoport, mind a főváros gyarapodik a kérdéses ingatlanok hasznosításával.”

Az ingatlanok értékesítését a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. intézné, amely az elmúlt hónapokban többek között a Belügyminisztérium belvárosi tömbjét is eladta. A tranzakciót az Építési és Közlekedési Minisztérium készíti elő.

Vitézy Dávid a korábban idézett posztjában a tervet „teljes nonszensznek” és „a választás előtti pánikban történő végkiárusításnak” nevezte. Szerinte ezeket a területeket csak egy világos jövőkép és egy átgondolt városfejlesztési terv alapján szabadna hasznosítani. Vitézy posztja szerint kezdeményezni fogja, hogy a Fővárosi Közgyűlés egységesen utasítsa el ezt a tervet.

