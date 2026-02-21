Rekordhosszú lesz a tavaszi szünet

Bár még javában tart a tél, sok család már a tavaszi napsütést és a közös kikapcsolódást tervezi. Jó hír, hogy a 2026-os tavaszi szünet a megszokottnál korábban érkezik, és a diákok ezúttal kifejezetten hosszú pihenőre számíthatnak – írja a hóvége.hu.

A szünet időzítését idén a húsvét határozza meg, amely április elejére esik. Ennek megfelelően a tavaszi szünet 2026-ban április 2-án, csütörtökön kezdődik. Az utolsó tanítási nap április 1-je, szerda lesz. A 11 napos pihenő gyorsabban elérkezik, mint gondolnánk, így nem árt időben tervezni.

A szünet április 12-ig tart, így a diákoknak április 13-án, hétfőn kell ismét iskolapadba ülniük.

Összesen tehát 11 egymást követő nap áll rendelkezésre a feltöltődésre.

Tizenegy napra számíthatnak a gyerekek

Fotó: DepositPhotos.com

Ebbe az időszakba beleesnek a húsvéti ünnepek is, ami különösen kedvez a családi programok szervezésének.

Bár a tavaszi szünet bőséges kikapcsolódást kínál, márciusban nem számíthatunk extra pihenőnapra. Március tizenötödike 2026-ban vasárnapra esik, így az ünnephez kapcsolódó hosszú hétvége idén elmarad.