Rekordvagyonnal zártak a magyar milliárdosok, Mészáros Lőrinc tovább növelte előnyét

Tovább nőtt a 100 leggazdagabb magyar összvagyona, amely 2026-ban már 12 579 milliárd forintra emelkedett – derül ki A 100 leggazdagabb magyar idei kiadványából. Ez 1559 milliárd forintos, 14 százalékos éves bővülést jelent, és új történelmi csúcsot a 25 éves rangsorban.
A növekedés üteme ugyanakkor lassult: a megelőző évben még 22 százalékos volt a bővülés. A lista szerkesztői szerint az elmúlt negyedszázadban az összvagyon ugyan többször is megtört lendülettel, de hosszú távon szinte folyamatosan emelkedett.
Változatlan élmezőny, új szereplő a top 10-ben
Az első helyen idén is Mészáros Lőrinc áll 1604 milliárd forintos becsült vagyonnal, őt követi Csányi Sándor 935 milliárddal, majd Felcsuti Zsolt 594 milliárd forinttal.
A top 10-ben egy új szereplő is megjelent: Dr. Pavelka Tibor, aki 309 milliárd forintos vagyonával rögtön a tizedik helyre került.
A lista további élmezőnyében változatlan sorrendben szerepel többek között Veres Tibor, Gattyán György, Szíjj László és Jellinek Dániel is.
Az idei bekerülési küszöb 20 milliárd forint volt, ami enyhén emelkedett a tavalyi szinthez képest. A listára négy új szereplő került fel, köztük az ingatlan.com alapítója, valamint egy OTP-s felsővezető is. A kiadvány szerint a száz leggazdagabb közül 75 esetében nőtt a vagyon, 20-nál csökkent, egy esetben pedig stagnált az érték. A legnagyobb növekedés elérte a 60 százalékot, míg a legnagyobb visszaesés 48 százalék volt.
A rangsor 25 éves története alatt az összvagyon a korábbi 616 milliárd forintról több mint hússzorosára bővült. A szerkesztők szerint a 2009-es pénzügyi válság idején és a koronavírus-járvány alatt voltak megtorpanások, de a hosszú távú trend egyértelműen emelkedő.