Rendelet jelent meg a minősített katonai információk védelméről Magyarország és az Egyesült Államok között

A rendelet szerint Orbán Viktor miniszterelnök egyet ért azzal, hogy a magyar kormány és az Egyesült Államok kormánya között a minősített katonai információk védelméről szóló megállapodás létrejöjjön. Az erről szóló rendelet Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése nyomán született meg.

A kormányfő felhatalmazza a honvédelmi minisztert, hogy a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje. Emellett Szalay-Bobrovniczky Kristóf zöld utat kapott abban is, hogy ő, vagy az általa kijelölt személy a tárgyalások eredményeként előálló szövegtervezetet aláírja. Szijjártó Pétert pedig arra kéri fel Orbán Viktor, hogy adja ki a megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot.

Ezt követően a honvédelmi miniszternek, a külgazdasági és külügyminiszternek, illetve Tuzson Bence igazságügyi miniszternek a megállapodás szövegének végleges elfogadásáról szóló határozat tervezetét a kormány elé kell terjesztenie.