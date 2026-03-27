Rendelet jelent meg a minősített katonai információk védelméről Magyarország és az Egyesült Államok között

Az Egyesült Államok és Magyarország kormánya közötti, minősített katonai információk védelméről szóló megállapodás létrehozásáról jelent meg kormányrendelet a Magyar Közlönyben.

A rendelet szerint Orbán Viktor miniszterelnök egyet ért azzal, hogy a magyar kormány és az Egyesült Államok kormánya között a minősített katonai információk védelméről szóló megállapodás létrejöjjön. Az erről szóló rendelet Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése nyomán született meg.

A kormányfő felhatalmazza a honvédelmi minisztert, hogy a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje. Emellett Szalay-Bobrovniczky Kristóf zöld utat kapott abban is, hogy ő, vagy az általa kijelölt személy a tárgyalások eredményeként előálló szövegtervezetet aláírja. Szijjártó Pétert pedig arra kéri fel Orbán Viktor, hogy adja ki a megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot.

Ezt követően a honvédelmi miniszternek, a külgazdasági és külügyminiszternek, illetve Tuzson Bence igazságügyi miniszternek a megállapodás szövegének végleges elfogadásáról szóló határozat tervezetét a kormány elé kell terjesztenie.

Pofátlan csalók támadnak: ne dőljön be, ha ilyen rendőrségi hívást kap!

Pofátlan csalók támadnak: ne dőljön be, ha ilyen rendőrségi hívást kap!

Pénzt csaltak ki a rendőrség nevében.

Érkeznek a rezsistopos gázszámlák, erre érdemes figyelni

Érkeznek a rezsistopos gázszámlák, erre érdemes figyelni

Az MVM már 800 ezret kiküldött.

Újabb terrorszervezet került fel a nemzeti listára

Újabb terrorszervezet került fel a nemzeti listára

Megjelent a Magyar Közlöny újabb száma.

Figyelem: megint változott a jótállás, mutatjuk miben

Figyelem: megint változott a jótállás, mutatjuk miben

A vásárlóknak ezeket a szabályokat kell észben tartani.

Érkeznek a gázszámlák, itt van, mire kell számítani a feltorlódás miatt

Érkeznek a gázszámlák, itt van, mire kell számítani a feltorlódás miatt

Nem jön márciusban egynél több számla.

Új buszok érkeztek a Volánhoz, és lesz még folytatás

Új buszok érkeztek a Volánhoz, és lesz még folytatás

Idén még 200 másik követi.

Erre ma ne nagyon járjon Budapesten: feltételezett világháborús bomba miatt lesznek lezárások

Erre ma ne nagyon járjon Budapesten: feltételezett világháborús bomba miatt lesznek lezárások

Feltételezett világháborús bombát találtak a budapesti Infoparknál, a tűzszerészművelet idejére csütörtök délután lezárják a területet – közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete az MTI-vel.

A szokásosnál korábban érkezik a nyugdíj a választás hónapjában

A szokásosnál korábban érkezik a nyugdíj a választás hónapjában

Az ok a naptárban és a hétvégében keresendő.

Kiskorú megalázása miatt kapott bírságot a TV2, de Balázsékat is nagyon megszórta a Médiatanács

Kiskorú megalázása miatt kapott bírságot a TV2, de Balázsékat is nagyon megszórta a Médiatanács

Több mint 22 millió forint megfizetésére kötelezte a Radio Plus Kft.-t a „Balázsék” adásai miatt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa. A testület a „Megasztár” egyik adását is jogsértőnek találta, valamint egy rádiós médiaszolgáltatóval szemben is eljárást indított.

Félmillió embert figyelmeztet a NAV, hogy idén ne felejtsék el kiegészíteni az adóbevallást

Félmillió embert figyelmeztet a NAV, hogy idén ne felejtsék el kiegészíteni az adóbevallást

Évente félmillióan felejtenek el nyilatkozni a munkáltatójuknak az adókedvezményükről. Ettől az összegtől természetesen nem esnek el az érintettek, azonban ahhoz, hogy megkapják a visszajáró összeget, az adóbevallási tervezetet ki kell egészíteniük.

