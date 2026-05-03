Rendezvényt jelentett be Karácsony Gergely, amit Magyar Péter udvariatlannak tart

Karácsony Gergely rendszerzáró örömkoncertet hirdetett meg május 8-ra a Lánchíd lábához, a pesti rakpartra – derült ki a főpolgármester Facebook-oldaláról.

Közölte:

Május 9-én megalakul az Országgyűlés, és elkezdődik egy új korszak. De ahhoz, hogy egy új korszak kezdődhessen, le kell zárni az előzőt.

A főpolgármester szerint az elmúlt másfél évtizedben sokak életét próbálták tönkretenni, mert kiálltak valamilyen fontos társadalmi ügy mellett. Mint mondta, kirúgott tanárokról, meggyalázott civilekről és újságírókról, megtépázott kisegyházakról van szó.

Hozzátette:

Végre magunk mögött hagyhatjuk ezt a korszakot – de előtte emlékezzünk meg a mindennapi hősökről, és fejezzük ki a hálánkat egy rendszerbúcsúztató örömkoncerttel.

A Telex írta meg, hogy a közösségi médiában posztolt hírük alá Magyar Péter leendő miniszterelnök is kommentelt. Méghozzá így:

Szerintem kifejezetten káros és udvariatlan dolog bulit szervezni a május 9-i országos rendszerváltó ünnep elé egy nappal, szinte ugyanoda. Egyébként a csődben lévő főváros fizeti a bulit?

Az új Országgyűlés alakuló ülés május 9-én 10 órakor kezdődik, a miniszterelnöki eskütételre kora délután kerül sor a Parlamentben. Ezt követően a Kossuth téren rendszerváltó ünnep kezdődik, ahol Magyar Péter beszédet mond majd.

