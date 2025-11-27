Rendkívüli bejelentéssel készül Karácsony Gergely, megszólal a kormány döntése után

„Abban a percben, amikor Gulyás Gergely miniszter arról beszélt, hogy a kormány meg akarja menteni Budapestet, törvénytelenül leemeltek újabb 6,2 milliárd forintot a város számlájáról” – írta posztjában Karácsony Gergely, aki ma kora délután sajtótájékoztatót tart.

Karácsony Gergely főpolgármester kedden levelet vitt Orbán Viktor miniszterelnöknek a Karmelitába, pénzügyi segítséget kért a kormánytól a fővárosnak. A Kormányinfón Gulyás Gergely azt mondta, hogy a levélre fog születni válasz, de részleteket nem árult el. A Fővárosi Átvilágítási Szakértő végleges jelentést fog készíteni Budapest gazdálkodásáról, egy részjelentés már készült korábban.

Június közepén nevezték ki Domokos László volt Állami Számvevőszéki elnököt „átvilágítási biztosnak”, aki azt a feladatot kapta a kormánytól, hogy kiderítse „hova ment el Budapest pénze”. Domokos nyáron húszezer oldalnyi dokumentumot kért be a fővárostól, amit Karácsonyék át is adtak, de hiányosságokra hivatkozva újabb és újabb adatokat kértek be, így az „átvilágítás” máig nem zárult le. A főváros közben hiába kéri, hogy tárgyaljon velük a kormány – írja a Telex.

November elején a Magyar Államkincstár elvesztette a fővárosi önkormányzat ellen indított felülvizsgálati pert a szolidaritási hozzájárulás ügyében, a hozzájárulás miatt Karácsony Gergely már többször is élesen felszólalt. A Kúria minden pontban a fővárosi önkormányzatnak adott igazat és helybenhagyta a Fővárosi Törvényszék ítéletét, további felülvizsgálatnak nincs helye.