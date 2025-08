Rengeteg helyen fog akadozni a Telekom szolgáltatása

Hozzátették, arra kérik ügyfeleiket, hogy ha a jelzett időszakokon túl is üzemszünetet tapasztalnak szolgáltatásukban, és rendelkeznek digitális elosztóval, akkor indítsák újra a készüléket, amelynek segítségével az esetleges hibák megszűnnek. Ha az észlelt hiba ezután is fennáll, ügyfélszolgálatuk segítséget nyújt a Magyar Telekom hálózatából díjmentesen hívható 1414-es telefonszámon.

Az elmúlt napokhoz hasonlóan a héten több településen, köztük Budapest egyes kerületeiben is szünetelhet az internet-, a televízió- vagy a telefonszolgáltatás. A Magyar Telekom közleménye szerint a szünetelése a Magyar Telekom Nyrt.-n kívül álló ok miatt történik, a helyi áramszolgáltató hálózat korszerűsítést végez az érintett területen – írja a Telekom honlapján.

