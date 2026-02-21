Rengett a Föld a magyar-szlovák határon

4,3-as erősségű földrengés volt szombat délután Dunaszerdahelyen és környékén. A 13 óra 44 perc körül keletkezett rengést Magyarországon is érezni lehetett – írja a Telex a Paraméter.sk-ra hivatkozva.

A Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium Facebook-oldala arról írt, hogy az előzetes adatok alapján a földrengés epicentruma Mosonmagyaróvártól megközelítőleg 15 kilométerre volt 13 km-es mélységben.

Hozzátették: „A kollégáink jelenleg is dolgoznak az adatok manuális kiértékelésén, hogy pontos információkat adhassunk a földrengés helyéről, mélységéről és magnitúdójáról. Amint rendelkezésre állnak a megerősített eredmények, frissíteni fogjuk ezt a bejegyzést.”

Állítólag Mosonmagyaróváron Győrújfalun is érezni lehetett ahogy megremegett a föld.