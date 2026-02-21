1p

Közérdekű Szlovákia

Rengett a Föld a magyar-szlovák határon

mfor.hu

Mégpedig 4,3-as erősségű.

4,3-as erősségű földrengés volt szombat délután Dunaszerdahelyen és környékén. A 13 óra 44 perc körül keletkezett rengést Magyarországon is érezni lehetett – írja a TelexParaméter.sk-ra hivatkozva.

A Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium Facebook-oldala arról írt, hogy az előzetes adatok alapján a földrengés epicentruma Mosonmagyaróvártól megközelítőleg 15 kilométerre volt 13 km-es mélységben.

Hozzátették: „A kollégáink jelenleg is dolgoznak az adatok manuális kiértékelésén, hogy pontos információkat adhassunk a földrengés helyéről, mélységéről és magnitúdójáról. Amint rendelkezésre állnak a megerősített eredmények, frissíteni fogjuk ezt a bejegyzést.”

Állítólag Mosonmagyaróváron Győrújfalun is érezni lehetett ahogy megremegett a föld.

Szigorú lesz a MOHU a lomtalanításkor

A vállalkozások által a lakossági lomtalanításkor kihelyezett szemét illegális – figyelmeztet a MOHU Budapest közleményében.

Szijjártó Péter: addig Ukrajna nem férhet hozzá a hadikölcsönhöz, amíg nem indul újra az olajszállítás

Folytatódik a Barátság kőolajvezeték ügye, a külgazdasági és külügyminiszter üzent Ukrajnának.

Még három évig tarthat a háború? Reagált az ukrán elnöki tanácsadó

A háború rendezésének kérdésében emlékezni kell arra, ki az agresszor, azok az orosz ultimátumok pedig elfogadhatatlanok, amelyek Ukrajna még nagyobb területének megszállására vonatkoznak – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Kyodo News japán hírügynökségnek adott interjújában, amelyet az Ukrinform állami hírügynökség szemlézett pénteken.

Mindkét magyar munkás meghalt az osztrák gyárban történt balesetben

Egy ipari üzemben történt munkahelyi baleset következtében meghalt két magyar munkás az ausztriai Leoben-Donawitzban – közölte pénteken a stájerországi tartományi rendőrség.

Itt a válasz, amit a magyar kormány hiányolt: reagált Brüsszel a Barátság kőolajvezeték ügyére

Az Európai Bizottság az ellátásbiztonság megőrzését és a feszültség csillapítását tekinti elsődleges célnak a Barátság kőolajvezeték leállása és a Magyarország, illetve Szlovákia által Ukrajna felé felfüggesztett dízelszállítások nyomán kialakult helyzetben.

Pontot tett a találgatások végére Magyar Péter, kiderült, hogy ki lehet a Tisza miniszterelnök-jelöltje

A Tisza Párt elnöke erről a közösségi oldalán adott hírt.

Ezért sietett haza Orbán Viktor: új terminál épül Ferihegyen

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, Nicolas Notebaert, a VINCI Concessions vezérigazgatója és a VINCI Airports elnöke, valamint François Berisot, a Budapest Airport vezérigazgatója is jelen voltak azon az ünnepélyes alapkőletételen, amellyel elkezdődött a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér új, harmadik termináljának építése – közölte a Budapest Airport.

Reagáltak Lázár Jánosék, tényleg nagy eladásokra készül a minisztérium

Megerősítette az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM), hogy a következő hónapokban értékesítenék a budapesti pályaudvarok környékén lévő egykori vasúti területeket. Állításuk szerint az ebből szerzett pénzt a budapesti pályaudvarok felújítására szeretnék költeni.

Figyelem: toxin van ebben a tápszerben, nem szabad odaadni a babáknak

Anyatej-kiegészítőt hívott vissza a Danone. Elővigyázatossági intézkedést hoztak.

A magyar euróról és a rendeleti kormányzásról kérdeztük Gulyás Gergelyt

Rendeleti kormányzásról, az euró bevezetéséről és két nagymúltú magyar cég eladásáról érdeklődtünk a kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztertől.

