Reszkethet az, aki trükközik az árakkal

mfor.hu

A hatóság ellenőriz és lecsap, ha kell.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH), a vármegyei kormányhivatalokkal együttműködve, folyamatosan vizsgálja az akciós árak feltüntetésére vonatkozó előírás betartását, mind a hagyományos boltokban, mind az online kereskedelemben – közölte a hatóság pénteken az MTI-vel.

Emlékeztettek: a 2022 májusában hatályba lépett uniós szabályozás alapján az akciós árakat a megelőző 30 nap legalacsonyabb árának figyelembevételével kell meghatározni. A „30 napos” szabály értelmében az akciót megelőző korábbi egységárat is fel kell tüntetni. A jogszabály célja, hogy megakadályozza a mesterséges árnövelést követő kamuakciókat és biztosítsa a fogyasztók tisztességes tájékoztatását – emelték ki.

A hatóság adatai szerint 2023-ban majdnem négyezer üzletet ellenőriztek országszerte, ezek közül 96 esetben találtak szabálytalanságot az akciós ár feltüntetésében, 88 esetben pedig az akciós egységár nem felelt meg az előírásoknak. A korábbi ár feltüntetésének hiányát 34 üzletnél észlelték.

A szigorú ellenőrzések eredményeként csökkenő jogsértési arány figyelhető meg: míg 2022-ben a kifogásolt esetek aránya 16 százalék volt, 2023-ban ez 13 százalékra csökkent, 2024-ben pedig már csak elenyésző mértékben tapasztaltak hiányosságokat a hagyományos üzletekben.

Hangsúlyozták: az akciós árak átlátható és valós feltüntetése különös jelentőséggel bír, mivel az árak alapvetően befolyásolják a fogyasztók vásárlási döntéseit. Az akciós árak valós feltüntetése nemcsak a vásárlók jogainak védelme miatt kiemelten fontos, hanem a piaci verseny tisztaságának biztosítása érdekében is.

A közlemény szerint fokozott ellenőrzésekre lehet számítani a kiemelt vásárlási időszakokban, így például a kuponnapok, a Black Friday akciók és a karácsonyi vásárlási szezon idején.

A hatósági ellenőrzések fókuszába egyre inkább az online kereskedelem kerül, amely az NKFH idei vizsgálati programjának központi eleme – áll a közleményben.

(MTI)

