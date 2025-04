Részlegesen lezárták az osztrák-magyar határt, ne induljon útnak tájékozódás nélkül!

Szombat 0 órától szünetel a határforgalom egyes határátkelőhelyeken a magyar-osztrák határon, a működő határátkelőhelyeken hosszabb várakozási időre lehet számítani – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálata pénteken késő este a police.hu oldalon, hozzátéve, a működő határátkelőhelyeken hosszabb várakozási időre lehet számítani.

Azt írták, a páros ujjú patásokat érintő ragadós száj- és körömfájás vírusfertőzés miatt az osztrák társszervek arról tájékoztatták a rendőrséget, hogy Ausztria korlátozásokat vezet be a határforgalomban.

Ennek értelmében április 5-én 0 órától a következő határátkelőhelyeken a személy- és járműforgalmat felfüggesztik: Andau – Jánossomorja, Andau – Kapuvar (az andaui híd felől), Wallern – Kapuvár (a wallerni híd felől), Baumgarten – Sopron, Ritzing (Helenenschacht) – Sopron (Brennbergbánya), Sieggraben (Herrentisch) – Sopron (Görbehalomtelep), Nikitsch – Sopronkövesd, Deutsch Jahrndorf – Rajka, Nickelsdorf – Rajka, Deutschkreutz – Harka, Neckenmarkt – Harka, Deutschkreutz – Nagycenk, Halbturn – Várbalog, Halbturn – Várbalog (Albertkázmérpuszta), Klostermarienberg – Olmod, Loipersbach – Ágfalva, Schattendorf – Ágfalva, Lutzmannsburg – Zsira, Lutzmannsburg (Rebberg) – Zsira, Lutzmannsburg (Therme) – Zsira, Nikitsch – Zsira.

Kapcsolódó cikk Szerbia is lép járványügyben, erről az arrafele utazóknak is tudni kell „Fokozott biobiztonsági intézkedéseket” vezetett be Szerbia, a határon is torlódás alakulhat ki, bevinni sem szabad akármit az országba.

A határforgalom a következő határátkelőhelyeken biztosított: Szentgotthárd-Rábafüzes, Szentgotthárd (vasúti), Rönök (gyalogos), Bucsu-Szombathely, Kőszeg, Alsószölnök, Szentpéterfa, Pinkamindszent, Bozsok, Narda, Felsőcsatár, Vaskeresztes, Pornóapáti, Nemesnedves, Hegyeshalom, Sopron – olvasható a rendőrség honlapján.

(MTI)