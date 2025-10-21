Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Közérdekű Adóhatósági razziák, bírságok NAV

Retteghetnek a koszorú- és virágárusok, vaamint a jelmezkölcsönzők?

mfor.hu

Az adóhatóság országos ellenőrzési akciósorozat indul halloween és a mindenszentek idején.

Nem éri meg szabályt szegni halloween és a mindenszentek idején sem: a NAV revizorai ebben időszakban fokozottan vizsgálják a koszorú- és virágárusokat, jelmezkölcsönzőket, valamint mindenkit, aki szezonális termékekkel kereskedik; ellenőrzések országszerte várhatók – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kedden az MTI-nek küldött közleményében.

Az adóellenőrök elsősorban a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, valamint a forgalmazott áruk eredetét vizsgálják.

Ha valaki nem tartja be az előírásokat és nem ad nyugtát, vagy nem jelenti be alkalmazottját, a hivatal akár 2 millió forintos bírságot is kiszabhat; igazolatlan eredetű árunál egymillió forint a büntetés maximuma. A mulasztási bírságon kívül tizenkét nyitvatartási napra lezárhatja az adóhatóság a vállalkozás üzletét is – hangsúlyozták a közleményben.

A súlyosan mulasztók még utólagos adóellenőrzésre is számíthatnak
A súlyosan mulasztók még utólagos adóellenőrzésre is számíthatnak
Fotó: Klasszis Média / Dobos Zoltán

Speciális szabályok vonatkoznak a kedvezményes adózási módot választókra, ezért a katásoknak és a kivásoknak sem éri meg kockáztatni. Elesnek ugyanis a kedvezményes adózási módtól, ha a három legsúlyosabb adóügyi jogsértés (nyugtaadás vagy alkalmazott bejelentésének elmulasztása, igazolatlan áru) elkövetéséért állapít meg terhükre mulasztási bírságot a NAV. Az átalányadózásra való jogosultság is megszűnik, ha a vállalkozó elmulasztja nyugtaadási kötelezettségét – figyelmeztetett a NAV.

A súlyosan mulasztók mindezek mellett még utólagos adóellenőrzésre is számíthatnak. Nekik a jegyzőkönyv átvétele után érdemes a lehető leggyorsabban ellenőrizni bevallásaikat és a fizetendő adót, a revízió megkezdéséig ugyanis még önellenőrizhetők az esetleg korábban be nem vallott tételek.

A NAV ellenőrzéseivel nemcsak a költségvetési bevételek védelmét szolgálja, hanem támogatja a jogkövető vállalkozásokat is: fellép azokkal szemben, akik adóelkerüléssel, bevétel eltitkolással tisztességtelen versenyelőnyre törekszenek.

Érdemes követni a NAV Adótraffipax-rovatát, ahol előre jelzi a hivatal, hol és milyen típusú ellenőrzések várhatók a közeljövőben – hívta fel a figyelmet a NAV.
 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Bődületes pénzeket mozgatott meg Orbán Viktor az éj leple alatt

Bődületes pénzeket mozgatott meg Orbán Viktor az éj leple alatt

A kormányfő a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról döntött.

Lázár János nem lesz boldog: eddig bírta a Keleti pályaudvar

Lázár János nem lesz boldog: eddig bírta a Keleti pályaudvar

Fennakadások a nemrég felújított pályaudvaron.

Ami a gazdagokban és a hajléktalanokban közös

Mindannyian kedvelik a méregdrága Costest. Hogy miért? Ez is kiderül a HajléktaLand című könyvből, amely egy olyan országba kalauzol el bennünket, amely hivatalosan nincs is. Egy mikrotársadalomba, amely a „normál” életformájú állampolgárok világával együtt létezik, milliók számára láthatatlanul.

Óvatosan az MVM-mel, csalók használják a nevüket

Az utóbbi időszakban az MVM Next ügyfelei egyre gyakrabban találkozhattak adathalász kísérletekkel, a társaság kéri ügyfeleit, hogy fokozott figyelemmel járjanak el minden gyanús megkeresés esetén.

Elkezdődött a vaddisznók ritkítása a XII. kerületben

Budapest XII. kerületi önkormányzata elkezdte a vaddisznók befogását és gyérítését a Hegyvidéken. Az elmúlt hónapokban a kerületben garázdálkodó vaddisznókondáktól voltak hangosak az utcák és a sajtó: lassan nincs olyan hegyvidéki lakos, aki ne találkozott volna vadmalaccal közterületen – vagy éppen a saját kertjében.

Úgy tűnik, tényleg nincs ellenszere a Fidesznek Magyar Péterre

Úgy tűnik, tényleg nincs ellenszere a Fidesznek Magyar Péterre

A Tisza Párt előnye nőtt a teljes népességen belül a Fidesz-KDNP-vel szemben. Az IDEA szerint most hárompárti parlament a valószínű 2026-tól, de nem a Mi Hazánkkal.

Szabadul vagyontárgyaitól az MNB-botrány egyik fő érintettje

Szabadul vagyontárgyaitól az MNB-botrány egyik fő érintettje

Somlai Bálint balatonföldvári ingatlanától vált meg.

Megkérdezték Gulyás Gergelyt Varga Juditról

Megkérdezték Gulyás Gergelyt Varga Juditról

Megtörtént a Gulyás Gergely – Varga Judit találkozó Győrben.

Súlyos adatszivárgás történt a Mango üzletláncnál, figyelmeztetést adtak ki a vásárlóiknak

Súlyos adatszivárgás történt a Mango üzletláncnál, figyelmeztetést adtak ki a vásárlóiknak

Az egyik külső adatszolgálató jogosulatlan hozzáférést kapott a divatcég vásárlóinak adataihoz. Bankkártya-adatok nem kerültek ki, de e-mail címek, elérhetőségek igen. 

Véget ért a MÁV türelme, szigorítanak a pótdíjazáson

Véget ért a MÁV türelme, szigorítanak a pótdíjazáson

Nincs több engedékenység a helyszínen fizetőknek.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168