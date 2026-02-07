Rezsicsökkentés +, vagyonadó, magyar euró, orosz energiafüggés – bemutatta a Tisza a választási programját

A „Működő és emberséges Magyarország” programja másfél éven át, 1000 szakértő és szakmai szervezetek bevonásával készült el – kezdte a programbemutatót Tanács Zoltán a Tisza Párt kormányzati felkészülésért felelős szakértője.

A dokumentum 30 szakpolitikai témát ölel fel, a meglévő problémák bemutatásával és a Tisza javaslataival. Tanács Zoltán az oktatással kapcsolatos ígéreteikből osztott meg néhányat.

Az oktatást nemzetstratégiai ágazattá teszik, és önálló minisztériumot kap a terület. 25 százalékos béremelést vállaltak a nevelést és oktatást segítők körében. A Tisza módosítaná a Nemzeti Alaptantervet és megszüntetné a tankönyvmonopóliumot. Emellett nagyobb szabadságot adna az oktatási intézményeknek és az európai uniós átlagra emelné a diplomás munkavállalók arányát.

Magyar Péter pártelnök beszédében az egészségügyet, az oktatást, a szociális szférát, a gyermekvédelmet és a közösségi közlekedést emelte ki. Majd megerősítette, hogy hazahozzák a befagyasztott európai uniós pénzeket és megkezdik a vagyonvisszaszerzést. Helyreállítják Magyarország nemzetközi tekintélyét és megerősítik a nyugati szövetségi rendszerhez való elköteleződést.

„Nem lehetünk többé kompország” – jelentette ki a Tisza külügyi szakértője. Orbán Anita hozzátette: az Európai Unión és a NATO-n belül is megerősítik Magyarország pozícióit. Megtartják a déli határkerítést, nem támogatják az uniós migránskvóta rendszer bevezetését, miként a 2028-tól induló új hétéves, európai uniós költségvetéshez sem adják a hozzájárulásukat a jelenlegi formájában.

Emellett Orbán Anita hozzátette, hogy nem támogatják Ukrajna gyorsított európai uniós csatlakozását. Prioritásként említette a magyar-lengyel barátság és a V4-szövetség újjáépítését.

Ganz Ábrahám Program, Rezsicsökkentés +

Kapitány István, a Tisza gazdasági és energetikai szakpolitikusa elmondta, hogy elindítják a Ganz Ábrahám Gazdaságfejlesztési Programot a hazai kis- és középvállalkozásokra fókuszálva. A most befagyasztott európai uniós forrásokat infrastruktúra- és vállalkozásfejlesztésre, oktatásra és az állami egészségügyre fordítják.

Cél a magyar munkaerő mobilitásának növelése, ezért szociális és piaci alapú bérlakásprogramot indítanak. A nagy külföldi beruházók számára megkövetelik a hazai munkaerő alkalmazását és hogy minél nagyobb számban működjenek együtt magyar beszállítókkal. 2026 június elsejétől megtiltják a külföldi vendégmunkások tömeges foglalkoztatását.

Felülvizsgálják a kötelező kamarai tagságot, a kutatásfejlesztési (K+F) ráfordításoknál a cél, hogy azok elérjék a GDP 2 százalékát, majd még tovább emelkedjenek.

Az energiapolitikában elindítják a Rezsicsökkentés + Programot. Ennek célja, hogy a lakossági rezsicsökkentés mellett a vállalatok energiaköltségei is csökkenjenek.

A Tisza évente 100 ezer lakás energetikai korszerűsítését vállalta, beleértve a szigetelést, a fűtéskorszerűsítést és a napelemes, okos megoldások elterjesztését.

A cél, hogy 2040-ig megduplázzák a megújuló energiaforrások arányát, Kapitány István a szél- és geotermikus energiát külön kiemelte. 2035-ig megszüntetik az orosz energiafüggőséget, a Paks II. beruházást pedig felülvizsgálják.

Bevezetné a Tisza az eurót

Kármán András, a Tisza Párt költségvetési és adópolitikai szakértője arról beszélt, hogy a minimálbér adóját 15-ről 9 százalékra csökkentenék. A mediánbér alatt keresők kevesebbet adóznának, alacsonyabb adókulcs mellett. A mediánbér fölöttiekre pedig továbbra is a 15 százalékos személyi jövedelemadó vonatkozna majd.

1 százalékos vagyonadót vezetnek be az 1 milliárd forint feletti vagyonnal rendelkezők esetében. A vényköteles gyógyszerek áfáját 0 százalékra, az egészséges élelmiszerekét és a tűzifáét 5 százalékra mérséklik.

Megtartják a 13. és 14. havi nyugdíjat, és garantálják, hogy havi 120 ezer forintnál senki sem kaphat alacsonyabb időskori juttatást. A 120-140 ezer forint közötti összeget kapó nyugdíjasok azonnali emelésre számíthatnak, de bevezetik a nyugdíjas SZÉP Kártyát is, évi 200 ezer forintos keretösszeggel.

Az otthonápolási díjakat 50 százalékkal növelik, a családi pótlékot a duplájára emelik. A szociális szférában 25 százalékos béremelést ígértek. A párt megtartaná a CSOK-ot és a CSOK Pluszt. A Tisza bevezetné a 100% Család Programot, egy gyermek születése után automatikusan 50 ezer forint járna, emelnék a gyes és a gyed összegét – ezt Bódis Kriszta, a Tisza Párt szociális szakértője mondta.

Kármán András pedig arról is beszélt, hogy 2030-ra teljesítenék a maastrichti kritériumokat. Előkészítik az euró bevezetését, a költségvetési hiány 3 százalékra mérséklésével és az államadósság csökkenő pályára állításával.

Az euró magyarországi bevezetésének lehetőségeiről a Klasszis Podcast legújabb adásában is beszélgettünk.

A Tisza teljes programját a magyartisza.hu/program oldalon lehet elolvasni.

Orbán Viktor miniszterelnök a kormányt támogató Digitális Polgári Körök legújabb, kilencedik háborúellenes gyűlésén Szombathelyen úgy reagált a Tisza Párt választási programjára, hogy az nem az igazi, hanem egy „kamu program”.