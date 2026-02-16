2p

Közérdekű Közművek, rezsi MVM

Rezsistop: megjelent a nyilatkozat, ne felejtse el kitölteni!

mfor.hu

Elérhetővé váltak az online rezsistop nyilatkozatok – közölte az MVM hétfőn az MTI-vel.

A rezsistop 30 százalékos mennyiségi kedvezményt jelent minden lakossági ügyfélnek a fűtési célú földgáz- vagy villamosenergia-fogyasztásra – idézték fel a közleményben. A kedvezményt gázra érvényesítő ügyfeleknek nincs teendőjük, nem szükséges nyilatkozniuk, számláikban a kedvezmény automatikusan megjelenik.

A villamos energiára a rezsistop az ügyfél nyilatkozata alapján vehető igénybe, ha a felhasználó nem földgázzal fűt, vagy a gázfogyasztás helyett az áramfogyasztására szeretné felhasználni a kedvezményt. Nyilatkozni 2026. április 30-ig szükséges, ennek hiányában a villamos energia mennyiségi kedvezményre való jogosultság megszűnik.

Önt is érintheti a kitöltés
Fotó: Depositphotos

A villamos energia mennyiségi kedvezmény igénybevételéről nyilatkozni kizárólag az MVM által rendelkezésre bocsátott nyilatkozati űrlapon lehet, amelyek online verzióit már elérhetik az ügyfelek az MVM Next online ügyfélszolgálatán személyre szabottan, az MVM Next mobilappban a legfrissebb verzióra frissítést követően, személyre szabottan, valamint elektronikusan az mvmnext.hu/rezsistopnyilatkozat oldalon – tájékoztattak.

Az MVM február végétől elektronikus és postai levélben is megküldi az ügyfeleinek az adataikkal részben előre kitöltött nyilatkozati űrlapot. Amennyiben az ügyfél nem az online megoldások közül választ, a benyújtás módjáról a nyilatkozatot tartalmazó levélben kapnak tájékoztatást.

