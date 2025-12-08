1p

Közérdekű Japán

Riadó Japánban, cunami elől menekülnek az emberek

A Japán Meteorológiai Hivatal szerint akár 3 méter magas cunami is elérheti Japán északkeleti partvidékét, miután hétfőn a partoktól távol egy 7,6-os magnitúdójú földrengés történt.

A cunamiriasztást Hokkaidó, Aomori és Iwate prefektúrákra adták ki, miután a rengés Japán északi és keleti részén is végigsöpört helyi idő szerint 23:15-kor (ez a Greenwich-i középidő szerint 14:15 percnek felel meg).

A Japán Meteorológiai Hivatal szerint a földrengés epicentruma Aomori prefektúra partjaitól 80 kilométerre volt, és a rengés epicentruma 50 kilométer mélyen lehetett.

A Japán Kormányfői Hivatal az X-en közzétett posztjában riasztást adott ki a cunami miatt, és arra szólította fel a lakosságot, hogy mindenki meneküljön biztonságos helyre. Az evakuáció által érintett területek:

  • Hokkaidó, a csendes-óceáni középső partvidék,
  • Aomori prefektúra, a csendes-óceáni partvidék
  • és Iwate prefektúra.

 

Csőstül jön a baj és a buszok is Budapestre

További új, modern dízel csuklós autóbuszok érkeztek a főváros járműflottába: hétfőtől öt új Mercedes-Benz Citaro busz a Széll Kálmán tér és Gazdagrét között közlekedő 139-es járaton kezdte meg útját – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) hétfőn az MTI-vel.

Tárgyözön helyett ajándékozzon élményt! – A pislogó műkutyustól a repülőjegyig

Itt egy szép könyv, ott egy labda, jaj, de szép a karácsonyfa! – énekelte teli torokból az X generáció. Ma már a gyerek ritkán vesz könyvet a kezébe, és nem labdázik „csak úgy”, a játszótéren. Évről-évre egyre gyorsabban változik a slágerajándékok köre. Újabban a praktikus tárgyak helyett az élmények kerültek előtérbe.

Ma mosolyogni fognak a nyugdíjasok

Előrehozottan, ma utalják a megemelt összegű decemberi nyugdíjat.

Elárulta Orbán Balázs, hogy szerinte le kell-e mondania a Tisza-jelölt állatkerti igazgatónak

Orbán Balázs szerint Gajdos László esetében az állatkert élén végzett munkája az irányadó 

Reagált a friss számokra Török Gábor, 2006 óta nem látott szoros befutó jöhet

Török Gábor a 21 Kutatóközpont felmérését értékelte.

Változnak idén a parkolási szabályok a két ünnep között

A két ünnep közötti munkanapokon is fizetős lesz a közterületi parkolás.

21 Kutatóközpont: csökken, de még kitart a Tisza előnye

A teljes népesség körében 4, a pártot választani tudók között 7, a biztosan részt vevő pártválasztóknál 13 százalékpont a Tisza Párt előnye a Fidesz előtt – derült ki a 21 Kutatóközpont november 21. és 28. között készült közösségi finanszírozású felméréséből, amit a 24.hu-n publikáltak.

Zsarol a kormány, ez hozhatja el az európai uniós forrásokat?

Amíg Magyarország nem fér hozzá a neki járó forrásokhoz, addig nem lehet érdemben tárgyalni az új költségvetési kerettervről – írta Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter a Facebook-oldalán.

Csalók küldenek SMS-eket a Magyar Nemzeti Bank nevében

Számla- és kártyaadatokat halásznak azok a csalók, akik a Magyar Nemzeti Bankra jellemző színekkel, arculati elemekkel ellátott üzeneteket küldenek szét. Az SMS hivatalosnak tűnhet, de a jegybank arra kér mindenkit, ne nyissák meg a benne lévő linket, és ne kattintsanak az üzenetben lévő gombokra.

Nagy Mártonéknak lehet hálás, ha szereti a májkrémet vagy a szilvát

Hétfőtől már élnek az újabb árrésstopok.

