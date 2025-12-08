Riadó Japánban, cunami elől menekülnek az emberek

A cunamiriasztást Hokkaidó, Aomori és Iwate prefektúrákra adták ki, miután a rengés Japán északi és keleti részén is végigsöpört helyi idő szerint 23:15-kor (ez a Greenwich-i középidő szerint 14:15 percnek felel meg).

A Japán Meteorológiai Hivatal szerint a földrengés epicentruma Aomori prefektúra partjaitól 80 kilométerre volt, és a rengés epicentruma 50 kilométer mélyen lehetett.

A Japán Kormányfői Hivatal az X-en közzétett posztjában riasztást adott ki a cunami miatt, és arra szólította fel a lakosságot, hogy mindenki meneküljön biztonságos helyre. Az evakuáció által érintett területek: