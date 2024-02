Rogán Antal is megy holnap? Magyar Péter szerint le kell mondania egy újabb vezetőnek

A lemondott volt miniszter, Varga Judit egykori férje, aki két napja kiborította a bilit azzal, hogy nyílt hadüzenetet küldött Rogán Antalnak és a NER-nek, most még egyértelműbbé tette, hogy mire vár a közvélemény.

Ehhez a telex szerint az István a király című rock operából ismert sort írta ki közösségi oldalára:

"Valakinek holnap le kell mondani hivataláról. Oh, mondd, te kit választanál?"

Most nem írt hozzá ehhez az idézethez semmit, de eddigi megnyilvánulásaiban is nyilvánvalóvá tette, hogy a kegyelmi botrányban szerinte vastagon érintett több magas rangú kormánytag, így a propagandaminiszter Rogán Antal is.

Ma írtunk arról, hogy Magyar Péter szerint volt felesége még a Schadl-ügy kipattanása előtt kezdeményezte Völner Pál menesztését, de Orbán Viktor kormányfő ezzel nem értett egyet és nem engedélyezte.