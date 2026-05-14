Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Rogán Antal minisztériumán akadhatott fenn számos közérdekű adatigénylés az elmúlt években

A HVG birtokába jutó dokumentumok felfedik, milyen erős központi kontrollt gyakorolt Rogán Antal tárcája az Orbán-kormány minisztériumainak kommunikációja felett.

A Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda nagyon erős kontrollt gyakorolt az Orbán-kormány minisztériumai fölött, akiknek a beérkező közérdekű adatigénylésekre írt válaszukat szinte kivétel nélkül el kellett juttatniuk a tárcához – írja a birtokukba került dokumentumokra hivatkozva a HVG.

Rogánék engedélye nélkül egyetlen válasz sem mehetett ki, még akkor sem, ha a törvényileg szabályozott határidőből így kifutott az adott minisztérium. Ez márpedig számos alkalommal megtörtént az elmúlt években, dacára annak a törekvésnek, amely az Európai Bizottság kérésére 2023-ban elvileg jogszabállyal egyszerűsítette és gyorsított ezt a folyamatot.

Az adatok kiadását gyakran úgy is lassították, hogy meghatározták, pontosan mikor lehet kiküldeni egy-egy válaszlevelet. Olyan is előfordult, amikor Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója vagy éppen Horváth László drogügyi kormánybiztos jóváhagyására kellett várni a válaszadással.

Nem csak a minisztériumok adatközlését lassították központilag: sokszor az Országos Rendőr-főkapitányság vagy valamelyik megyei kormányhivatalhoz érkező adatigénylés is a tárcánál landolt – szemlézi a HVG cikkét a 24.hu.

Véget ért Orbán Anita és az orosz nagykövet megbeszélése

Orbán Anita az orosz nagykövetnek: elfogadhatatlan Kárpátalja támadása

Szűk fél óráig tartózkodott a bekéretett orosz nagykövet a Külügyminisztériumban.

Tovább megy a győzteshez húzás, a közjogi méltóságok lemondásáról is megkérdezték az embereket

Egy hónappal ezelőtt az urnákhoz vonultak a magyar választók és rekordrészvétel mellett történelmi felhatalmazást adtak a Tisza Pártnak. Május 12-ével hivatalosan is leköszönt az Orbán-kormány, és a magyar politika, a választókat is beleértve igyekszik feldolgozni ezt a hatalmas változást.

Megbírságolták a közmédiát

Bírságot szabott ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa a közmédiára, mivel több csatornán úgy reklámozták a Fidesz-kormány által indított nemzeti petíciót, mint társadalmi célú hirdetést, hogy nem különítették el kellőképp más tartalmaktól – közölte csütörtökön a hatóság.

Miniszterelnökkel tárgyalt Jászai Gellért

Jászai Gellért, a 4iG elnök-vezérigazgatója Észak-Macedónia fővárosában, Szkopjéban folytatott tárgyalásokat Hristijan Mickoski észak-macedón miniszterelnökkel, valamint Aleksandar Nikoloski miniszterelnök-helyettessel a vállalatcsoport észak-macedóniai stratégiai beruházásairól és hosszú távú fejlesztési terveiről.

Visszakapják Iványi Gáborék a Fidesz által elvett egyházi státuszukat

Komoly lehetőség előtt az Iványi Gábor vezette egyház a Tisza-kormány hatalomra kerülésével: az eddigi, politikai motivációjú ellehetetlenítés után újra egyházi státuszhoz és a működéshez szükséges stabil anyagi forrásokhoz juthatnak. A tervek között szerepel a bezáratott szegedi és budapesti iskolák újranyitása is.

Zelenszkij is reagált a magyar kormány határozott válaszára a kárpátaljai támadás ügyében

Volodimir Zelenszkij és Andrij Szibiha is köszönetet mondott a magyar kormánynak, miután szerdán az orosz–ukrán háború kitörése óta a legnagyobb dróntámadás sújtotta Kárpátalját: becsapódásokat jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is.

Százezreknek küldött figyelmeztetést a NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) idén is több mint 5,6 millió adózónak készített szja-bevallási tervezetet, közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről – hívta fel a figyelmet csütörtöki közleményében az adóhivatal.

Ezeket a műtárgyakat vitték el a múzeumokból a fényűző kormányzati épületekbe

A HVG összeszedte, hogy milyen műkincseket zsúfoltak össze a Magyar Péter által a nyilvánosságnak is bemutatott, a Budai Várban felújított kormányzati épületekben.

Megjelentek a rendeletek a Tisza-kormány első, maratoni kormányülése után

Négy miniszter valóban vétójogot kapott a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendeletek szerint.

Itt a vége, megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon

Megszűnt hat év után Magyarországon a veszélyhelyzet, amelyet 2020-ban a koronavírus-járvány, majd 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt rendelt el az Orbán-kormány.

