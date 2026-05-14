Rogán Antal minisztériumán akadhatott fenn számos közérdekű adatigénylés az elmúlt években

A Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda nagyon erős kontrollt gyakorolt az Orbán-kormány minisztériumai fölött, akiknek a beérkező közérdekű adatigénylésekre írt válaszukat szinte kivétel nélkül el kellett juttatniuk a tárcához – írja a birtokukba került dokumentumokra hivatkozva a HVG.

Rogánék engedélye nélkül egyetlen válasz sem mehetett ki, még akkor sem, ha a törvényileg szabályozott határidőből így kifutott az adott minisztérium. Ez márpedig számos alkalommal megtörtént az elmúlt években, dacára annak a törekvésnek, amely az Európai Bizottság kérésére 2023-ban elvileg jogszabállyal egyszerűsítette és gyorsított ezt a folyamatot.

Az adatok kiadását gyakran úgy is lassították, hogy meghatározták, pontosan mikor lehet kiküldeni egy-egy válaszlevelet. Olyan is előfordult, amikor Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója vagy éppen Horváth László drogügyi kormánybiztos jóváhagyására kellett várni a válaszadással.

Nem csak a minisztériumok adatközlését lassították központilag: sokszor az Országos Rendőr-főkapitányság vagy valamelyik megyei kormányhivatalhoz érkező adatigénylés is a tárcánál landolt – szemlézi a HVG cikkét a 24.hu.