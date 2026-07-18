Romlik a közbiztonság, reagált a Belügyminisztérium

Erről Pósfai Gábor belügyminiszter beszélt az RTL Híradónak. A Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Belügyminisztérium szerint Magyarországon kilencezer rendőr hiányzik, ebből több mint kétezer Budapestről.

A Belügyminisztérium szerint 9 ezer rendőr hiányzik országosan az állományból

Fotó: Facebook/Pósfai Gábor

A Belügyminisztérium 750 millió forintot fordít arra, hogy több rendőr legyen a frekventált területeken Budapesten, Pósfai átcsoportosítást is ígér a rendőrhiány rendezésére. A BM szerint ezer, korábban leszerelt rendőr jelezte, hogy visszatérne a rendőrséghez.

A héten több budapesti belső kerület is hivatalos levélben hívta fel a figyelmet a közbiztonság romló állapotára. Erre Magyar Péter úgy reagált, hogy rövid-, közép-, és hosszú távú lépések is szükségesek és 30 napos fokozott rendőri ellenőrzést rendelt el, amit több szerv együttesen végez majd. A szociális és egészségügyi szektor szereplőit is bevonják az intézkedésbe.

Hozzátette, a rendőrségnél 20,2 százalékos a létszámhiány, ez Budapesten különösen extrém, a Tisza-kormány több mint 38 százalékos hiánnyal vette át a BRFK-t.