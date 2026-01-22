Rossz hírünk van az autósoknak: drágult a benzin a kutakon

A héten pénteken nem változnak a hazai üzemanyag nagykereskedelmi árak, ami eredményezheti a kiskereskedelmi árak változatlanságát is a hét második felében – írja a Holtankoljak.hu.

Vagyis a mai (2026.01.22) napon érvényes átlagárakkal mehetünk bele a hétvégébe, ami azt jelenti, hogy a 95-ös benzint 566, a gázolajat 579 forintos literenkénti átlagáron vásárolhatják meg az autósok. A benzin ára a kutakon egy forinttal emelkedett szerda óta.

