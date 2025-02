Rosszul néz ki a legújabb ivóvízmatek

A Royal Academy of Engineering mérnöki szövetség azzal revolverezi a kormányt, hogy kérjen megbízható becsléseket a tech cégektől azzal kapcsolatban, mennyi vizet fognak várhatóan fogyasztani adatközpontjaik. Emellett fenntarthatóság tanulmányt kellene készíteni minden egyes központ esetén összevetve annak vízigényét a környezetében lévő vízkészletekkel.

Kapcsolódó cikk Nagy a baj: terrorcselekményekhez és ámokfutásokhoz is vezethet a mesterséges intellegincia előretörése És ez csak az egyik kockázat, amelyet egy százfős nemzetközi kutatócsoport megjelölt az MI-vel kapcsolatban.

