Se a háború, se Ukrajna nem része Magyar Péter szerint az uniós forrásokról szóló tárgyalásoknak

Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön délben már Brüsszelbe érkezett. Itt a belga fővárosban, korábbi állomáshelyén állva jelentetjezett be egy a közösségi oldalára töltött viseó szerint.Közölte, hogy bár a fideszeseknek ez nem lesz meglepetés:
„egyszer sem merült fel Ukrajna, a háború vagy a gender kérdése” – fogalmazott az uniós forrásokkal kapcsolatos tárgyalásokról Magyar Péter.
Harc a korrupció ellen
Felmerültek viszont a korrupci óellenes intézkedések. A kormányfő szerint hamarosan csatlakozik Magyarország az Európai Ügészséghez, változás várhat a vagyonnyilatkozati rendszerre és bővíthetik az Integritás Hatóság jogköreit, emellett pedig megkezdi majd munkáját a vegyonvisszaszerzési szerv.
Hozzátette azt is a videóban, hogy a későbbiekben még több, hatalmas pénzügyi forrás szabadulhat fel a
„ kohéziós területeken és még máshol is”.
Ez a pénz a magyar emberek pénze – közölte a kormányfő.
Von der Leyen és az MFB
Magyar Péter kitért arra is, hogy várakozása szerint pénteken 13 órakor egyeztethet Ursula von der Leyennel a források hazahozatala ügyében, de beszélt arról is, hogy feltőkésíthetik a Magyar Fejlesztési Bankot (MFB).
Az Orbán-kormány 2-3 éve el nem végzett munkáját a Tisza-kormány 2-3 hét alatt elvégezte, ezért köszönetet is mondott a miniszterelnök.