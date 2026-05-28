Közérdekű Magyar Péter programja

Se a háború, se Ukrajna nem része Magyar Péter szerint az uniós forrásokról szóló tárgyalásoknak

mfor.hu

Brüsszelből jelentkezett be videóval, ahol igyekezett tisztázni az eddigi helyzetet.

Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön délben már Brüsszelbe érkezett. Itt a belga fővárosban, korábbi állomáshelyén állva jelentetjezett be egy a közösségi oldalára töltött viseó szerint.Közölte, hogy bár a fideszeseknek ez nem lesz meglepetés:

„egyszer sem merült fel Ukrajna, a háború vagy a gender kérdése” – fogalmazott az uniós forrásokkal kapcsolatos tárgyalásokról Magyar Péter.

Harc a korrupció ellen

Felmerültek viszont a korrupci óellenes intézkedések. A kormányfő szerint hamarosan csatlakozik Magyarország az Európai Ügészséghez, változás várhat a vagyonnyilatkozati rendszerre és bővíthetik az Integritás Hatóság jogköreit, emellett pedig megkezdi majd munkáját a vegyonvisszaszerzési szerv.



Hozzátette azt is a videóban, hogy a későbbiekben még több, hatalmas pénzügyi forrás szabadulhat fel a

„ kohéziós területeken és még máshol is”.

Ez a pénz a magyar emberek pénze – közölte a kormányfő.

Von der Leyen és az MFB

Magyar Péter kitért arra is, hogy várakozása szerint pénteken 13 órakor egyeztethet Ursula von der Leyennel a források hazahozatala ügyében, de beszélt arról is, hogy feltőkésíthetik a Magyar Fejlesztési Bankot (MFB). 

Az Orbán-kormány 2-3 éve el nem végzett munkáját a Tisza-kormány 2-3 hét alatt elvégezte, ezért köszönetet is mondott a miniszterelnök.

 

Befutott a Tisza javaslata: lőttek az Orbán-kormányok alatt látott fizetéseknek

Drasztikusan csökkenhetnek a fizetések az Országgyűlésben. Van olyan juttatás, ami el is tűnhet.

Újra tárgyalnak, megszülethet a mérföldkövet jelentő politikai megállapodás is.

Telex: titkos döntés állhat a köddé vált százmilliárdos tétel mögött

Mindenre fény derülhet, ha az új kormány nyilvánosságra hozza a nagy jelentőséggel bíró korábbi kormányhatározatot.

Lecsapott a NAV, egy volt élsportolón keresnek egymilliárd forint hiányzó áfát

Pontos nyilvántartást vezettek az elcsalt adóról.

Vitézy Dávid nyilvánosságra hozza azt, amit Lázár János eltitkolt

Újra elérhető az Elektronikus Mozdonyszolgálati Információ Gyűjtőrendszer.

Nem marad következmények nélkül a budapesti mozdonytűz.

Másfél éves pótlóbuszozásnak lesz ezzel vége az elhíresült szakaszon.

Jön a hosszú hétvége – erre számíthat a boltokban

Háromnapos hétvégére kell készülni.

Most szombaton is látogatható lesz a Karmelita és a volt Miniszterelnöki Kabinetiroda épülete – közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter kedden az MTI-vel.

205 nap után hoztak nyilvánosságra egy dokumentumot az MNB-ügyben érintett kecskeméti alapítványnál

205 nappal az adatigénylés beadása után kiadta a Neumann János Egyetemért Alapítvány a KecsUP Híreknek a tavaly nyári intézkedési tervét.

