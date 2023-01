Semmi baja a debreceni akkumulátorgyárral a 115 millió forinttal kitömött "civil" szervezetnek

A debreciner.hu nézett utána annak, hogyan viszonyul az egyébként látványosan aktívkodó Future of Debrecen nevű környezetvédelmi szervezet a CATL kormányzati részről erősen támogatott beruházásához.

Az utóbbi napokban bejárták a független sajtót azok a felvételek, amelyek a debreceni akkumulátorgyár ügyében szervezett lakossági fórumon készültek, és amelyekből jól látható, hogy a helyi lakosság egy része nagyon hevesen ellenzi a beruházás megvalósulását. Anélkül, hogy el tudnánk dönteni, a valóságban milyen környezeti kockázatokkal jár a kormányzati kommunikáció szerint "Magyarországot akkumulátor-nagyhatalommá" változtató beruházások között is a legnagyobb értékű projekt, feltételezhetnénk, hogy egy aktív helyi környezetvédő szervezetnek van markáns véleménye erről a kérdésről.

Ilyenből egyet ismer a debreciner.hu, ez pedig a Future of Debrecen nevű szervezet, amely 2021 óta egyesületi formában is működik. A szervezet nevével egyébként sokan találkozhatnak a debreceniek, hiszen a lap szerint "logójuk megjelenik a közterületi szemeteseken és padokon, hirdetik magukat a közösségi médiában, podcastokat tesznek közzé, sőt még saját műsoruk is van az önkormányzati televízióban".

Ez a látványos aktivitás anyagi vonzattal is jár: Papp László polgármester 2021-ben egyedi döntésekkel 55 millió forint közpénzt jutattott a szervezetnek, 2022-ben pedig újabb 60 millió forint landolt az egyesületnél működési és felhalmozási támogatás formájában.

Ennek ellenére azt nem tudjuk, a Future of Debrecennél mit gondolnak a több ezermilliárdos, egyesek szerint környezetvédelmi szempontbó igencsak aggályos CATL-projektről. Erről ugyanis hónapok óta sem az egyesület honlapján, sem közösségi oldalán semmilyen információ nem jelent meg, ehelyett a legutóbbi televíziós adásban például a "fenntartható farsangot", illetve a téli madáretetés tudnivalóit mutatta be a szervezet.

A debreciner.hu szerint ennek ahhoz lehet köze, hogy az egyesületet Balázs Ákos fideszes alpolgármester hozta létre.