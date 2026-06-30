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Közérdekű Áram, elektromos áram E.ON

Senki se csodálkozzon ekkora hőségben, ha néha elmegy az áram

mfor.hu

Az átlagosnál két-háromszor több üzemzavar jelentkezik a villamosenergia-hálózaton.

Az extrém hőség miatt Budapesten, Pest vármegyében és az Észak-Dunántúlon az átlagosnál két-háromszor több üzemzavar jelentkezik a villamosenergia-hálózaton – tájékoztatott az E.ON közlemémyében. 

Kiemelik azt, hogy megerősített készenléttel dolgoznak, a tervezett áramszünetek jelentős részét elhalasztották, és szükség esetén további szakembereket vonnak be a helyreállítási munkákba.

Az áramszüneteket leggyakrabban a rendkívüli hőség és a megnövekedett fogyasztás miatt túlterhelődő középfeszültségű kábelek és transzformátorok meghibásodása okozza. Az E.ON arra kéri ügyfeleit, hogy tudatos energiahasználattal segítsék a hálózat terhelésének csökkentését a hőség idején. Az esetleges ellátási zavarokban különösen érintett Budapest és az agglomeráció, valamint Győr és Sopron térsége. A magas nappali hőmérséklet és az éjszakai lehűlés elmaradása egyaránt fokozott igénybevételt jelent a hálózati berendezések számára.

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