Senki se csodálkozzon ekkora hőségben, ha néha elmegy az áram

Az extrém hőség miatt Budapesten, Pest vármegyében és az Észak-Dunántúlon az átlagosnál két-háromszor több üzemzavar jelentkezik a villamosenergia-hálózaton – tájékoztatott az E.ON közlemémyében.

Kiemelik azt, hogy megerősített készenléttel dolgoznak, a tervezett áramszünetek jelentős részét elhalasztották, és szükség esetén további szakembereket vonnak be a helyreállítási munkákba.

Az áramszüneteket leggyakrabban a rendkívüli hőség és a megnövekedett fogyasztás miatt túlterhelődő középfeszültségű kábelek és transzformátorok meghibásodása okozza. Az E.ON arra kéri ügyfeleit, hogy tudatos energiahasználattal segítsék a hálózat terhelésének csökkentését a hőség idején. Az esetleges ellátási zavarokban különösen érintett Budapest és az agglomeráció, valamint Győr és Sopron térsége. A magas nappali hőmérséklet és az éjszakai lehűlés elmaradása egyaránt fokozott igénybevételt jelent a hálózati berendezések számára.