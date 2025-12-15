3p
Közérdekű Biztosítások

Síelést tervez? Ennyiért köthet biztosítást

mfor.hu

Az idei szezonban naponta és személyenként átlagosan 870 forint körül alakul a síbiztosítás díja, ami mintegy 3 százalékkal haladja majd meg az előző szezon 845 forintos átlagát – jelzi előre az Insura.hu az aktuális utasbiztosítási módozatok és az eddigi, előzetesen megkötött szerződések ismeretében.

A biztosításközvetítő portál oldalain a nyaralási szezonban 710 forint volt az utasbiztosítások napi átlagdíja, a téli sportokra kalkulált 870 forint ezt 23 százalékkal haladja meg. A díjtöbblet oka a síeléshez kapcsolódó olyan pótlólagos szolgáltatások, mint a helikopteres mentés, amely ma már szinte kivétel nélkül része minden síbiztosításnak. Szintén része már egy átlagos konstrukciónak is a felszerelésre vonatkozó kártalanítás. Emellett évről évre egyre többen választják az olyan prémium termékeket is a síelni indulók, amelyeknek része az utazás teljes vagy részbeni meghiúsulása miatt igénybe nem vett szállás, síbérlet vagy egyéb program díjának megtérítése.

„Piaci becslések szerint ma már az utazni készülők közel kétharmada köt utasbiztosítást külföldi útja előtt, a síbiztosítás esetén pedig ez az arány a 80 százalékot is közelíti. Mindez nem véletlen: egy átlagos városnéző úthoz képest jóval nagyobb kockázattal és sokkal jelentősebb kiadással nézhet szembe, aki kihagyja ezt a védelmet – magyarázza Dr. Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója.

„Az Európai Egészségbiztosítási Kártya (EEK) minden esetben csak kiegészíteni képes az utasbiztosítást, de hiányosságai főként a sípályákon mutatkoznak meg. Itt ugyanis a betegszállítás (amelyre az EEK semmilyen fedezetet nem ad) a terep sajátosságai miatt gyakran csak helikopterrel oldható meg, melynek költségei több millió forintot tesznek ki. További gondot okozhat az is, hogy számos síközpontból olyan magánegészségügyi intézménybe kerülhet a sürgős ellátást igénylő sérült, amely az EEK-t nem is fogadja el” – tette hozzá.

Síbiztosítást jóval többen kötnek, mint egyéb utasbiztosítást
Síbiztosítást jóval többen kötnek, mint egyéb utasbiztosítást
Fotó: Depositphotos.com

Az online szerződéskötés elterjedésével az ügyfelek jelentős része az utolsó pillanatban, az utazás napján köt utasbiztosítást. Ez nem okoz problémát, amennyiben két szempontot figyelembe veszünk. Egyrészt az adott napon csak a bizonyíthatóan a szerződéskötés után bekövetkező esemény fedezhető a biztosítással. Másrészt van olyan biztosító, amely azt is kiköti, hogy az aznapi utasbiztosítást még magyar területen tartózkodva kösse meg a szerződő.

Más utazásokhoz viszonyítva a síutak rövidebbek, átlagosan 5 naposak, és a síelők közel 80 százaléka a viszonylag közeli célpontok miatt autóval indul útra. Az előző évi adatok szerint autós útra indulók 34 százaléka kér kiegészítő szolgáltatásként asszisztenciát is. Ez a szolgáltatás az utasbiztosítás napidíját csupán 15-20 százalékkal növeli, cserébe a téli, nehezített útviszonyok mellet egy 24 órás telefonos, anyanyelven elérhető asszisztencia létfontosságú szolgáltatásnak bizonyulhat.

Úti cél alapján tavalyhoz hasonlóan idén is Ausztria lehet a favorit: az előző szezonban a síbiztosítások 63 százalékát kötötték erre a célpontra. További 10 százalék szlovákiai síterepre utazott. A fennmaradó 27 százalék zömmel a francia, olasz, lengyel és szlovén hegyeket vette célba. A síelés intenzív sport, nem meglepő módon jellemzően a fiatalabb korosztály köt síbiztosítást is: a biztosított utasok 80 százaléka 45 év alatti, az átlagéletkoruk mindössze 28 év.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Áldozat

Magyar áldozata is van az ausztrál terrortámadásnak

Összesen 15 ember vesztette életét a vasárnapi merényletben.

Fokozódik a magyar-kínai légi barátság

Fokozódik a magyar-kínai légi barátság

Szijjártó Péter bejelentése szerint az Air China tavasztól a jelenlegi heti négy helyett naponta indít járatot Budapest és Peking között.

Friss kutatás: így áll most a Fidesz-Tisza meccs

Friss kutatás: így áll most a Fidesz-Tisza meccs

Az IDEA Intézet december elején lezárt, országos reprezentatív felmérése szerint december elején továbbra is a felnőttek bő harmada szavazott volna a Tisza Pártra egy „most vasárnap” sorra kerülő parlamenti választáson, miközben a Fidesz-KDNP-t több mint egynegyedük támogatta volna.

Tarolt a Fidesz, de ez még nem mondható áprilisi főpróbának

Tarolt a Fidesz, de ez még nem mondható áprilisi főpróbának

Négy településen tartottak időközi önkormányzati választásokat vasárnap.

Tudta, hogy olcsóbban is vehet megyematricát?

Tudta, hogy olcsóbban is vehet vármegyematricát?

Legalábbis egyes megyékre – máshol viszont új útszakaszok lesznek fizetősek.

A jövőjükről szavaznak négy magyar településen

A jövőjükről szavaznak négy magyar településen

Időközi választásokat tartanak.

Újabb négy milliárdot osztogat szét a kormány – de kik örülhetnek?

Újabb milliárdokat osztogat szét a kormány – de kik örülhetnek?

Kimerült a keret, de jövőre újra lehet pályázni.

Babatápszereket hívnak vissza Magyarországon – itt nézheti meg az érintett termékeket!

Önellenőrzés során derült fény problémára.

Aki neten rendel karácsonyra, nem árt, ha ezt tudja

A GLS Hungary megnyitotta csomagautomata hálózatát más szolgáltatók előtt, elsőként a DPD Hungary csatlakozik a rendszerhez. Ez azt jelenti, hogy a DPD csomagokat a jövőben az automaták jelentős részéből is át lehet venni. 

Jócskán megdrágultak a műszaki vizsgáztatás díjai

A műszaki vizsgáztatás hatósági alapdíja Magyarországon 2005 óta nem emelkedett, ezért idén jócskán megemelték az árakat. A legnagyobb változás a személyautó-tulajdonosokat érinti, de a drágulás a teherautók és a nyerges vontatók esetében is jól érzékelhető. 

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére”

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére” (x)

Megújult az Otthontervező Lakásszámla.

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból


MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt?

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt? (x)

OTP-s szakértő a tbsz és a nyesz előnyeiről.
Érdemes a tőzsdét figyelni, bemutatkoznak az új MBH-részvények – interjú

Érdemes a tőzsdét figyelni, bemutatkoznak az új MBH-részvények – interjú


A jövőben a cél az állami tulajdon mérséklése.
A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás

A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás


Interjú Bálint Attilával.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168