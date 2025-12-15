Síelést tervez? Ennyiért köthet biztosítást

A biztosításközvetítő portál oldalain a nyaralási szezonban 710 forint volt az utasbiztosítások napi átlagdíja, a téli sportokra kalkulált 870 forint ezt 23 százalékkal haladja meg. A díjtöbblet oka a síeléshez kapcsolódó olyan pótlólagos szolgáltatások, mint a helikopteres mentés, amely ma már szinte kivétel nélkül része minden síbiztosításnak. Szintén része már egy átlagos konstrukciónak is a felszerelésre vonatkozó kártalanítás. Emellett évről évre egyre többen választják az olyan prémium termékeket is a síelni indulók, amelyeknek része az utazás teljes vagy részbeni meghiúsulása miatt igénybe nem vett szállás, síbérlet vagy egyéb program díjának megtérítése.

„Piaci becslések szerint ma már az utazni készülők közel kétharmada köt utasbiztosítást külföldi útja előtt, a síbiztosítás esetén pedig ez az arány a 80 százalékot is közelíti. Mindez nem véletlen: egy átlagos városnéző úthoz képest jóval nagyobb kockázattal és sokkal jelentősebb kiadással nézhet szembe, aki kihagyja ezt a védelmet – magyarázza Dr. Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója.

„Az Európai Egészségbiztosítási Kártya (EEK) minden esetben csak kiegészíteni képes az utasbiztosítást, de hiányosságai főként a sípályákon mutatkoznak meg. Itt ugyanis a betegszállítás (amelyre az EEK semmilyen fedezetet nem ad) a terep sajátosságai miatt gyakran csak helikopterrel oldható meg, melynek költségei több millió forintot tesznek ki. További gondot okozhat az is, hogy számos síközpontból olyan magánegészségügyi intézménybe kerülhet a sürgős ellátást igénylő sérült, amely az EEK-t nem is fogadja el” – tette hozzá.

Síbiztosítást jóval többen kötnek, mint egyéb utasbiztosítást

Fotó: Depositphotos.com

Az online szerződéskötés elterjedésével az ügyfelek jelentős része az utolsó pillanatban, az utazás napján köt utasbiztosítást. Ez nem okoz problémát, amennyiben két szempontot figyelembe veszünk. Egyrészt az adott napon csak a bizonyíthatóan a szerződéskötés után bekövetkező esemény fedezhető a biztosítással. Másrészt van olyan biztosító, amely azt is kiköti, hogy az aznapi utasbiztosítást még magyar területen tartózkodva kösse meg a szerződő.

Más utazásokhoz viszonyítva a síutak rövidebbek, átlagosan 5 naposak, és a síelők közel 80 százaléka a viszonylag közeli célpontok miatt autóval indul útra. Az előző évi adatok szerint autós útra indulók 34 százaléka kér kiegészítő szolgáltatásként asszisztenciát is. Ez a szolgáltatás az utasbiztosítás napidíját csupán 15-20 százalékkal növeli, cserébe a téli, nehezített útviszonyok mellet egy 24 órás telefonos, anyanyelven elérhető asszisztencia létfontosságú szolgáltatásnak bizonyulhat.

Úti cél alapján tavalyhoz hasonlóan idén is Ausztria lehet a favorit: az előző szezonban a síbiztosítások 63 százalékát kötötték erre a célpontra. További 10 százalék szlovákiai síterepre utazott. A fennmaradó 27 százalék zömmel a francia, olasz, lengyel és szlovén hegyeket vette célba. A síelés intenzív sport, nem meglepő módon jellemzően a fiatalabb korosztály köt síbiztosítást is: a biztosított utasok 80 százaléka 45 év alatti, az átlagéletkoruk mindössze 28 év.